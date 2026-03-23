Cidades Empreendedoras: Bahia sedia Salão Sebrae e celebra 20 anos da Lei Geral da MPE

Centro de Convenções Salvador - Foto: Divulgação/Centro de Convenções

O ano de 2026 marca duas décadas da criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/2006), marco legal que fortaleceu o papel dos pequenos negócios no desenvolvimento dos municípios brasileiros. Para celebrar essa trajetória e reforçar a importância do ambiente de negócios nos municípios, o Sebrae realiza, pela primeira vez, o Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, que acontece de 25 a 28 de março, no Centro de Convenções Salvador.

A abertura oficial, no dia 25, às 17h, reunirá autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes da sociedade civil, momento em que também serão anunciados os vencedores do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Entre os convidados estarão o ministro da Casa Civil, Rui Costa; da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck; e do Empreendedorismo, Márcio França.

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O Salão se consolida como uma vitrine em que os municípios baianos apresentam suas vocações, potenciais, produtos e riquezas, fortalecendo a governança e estimulando o desenvolvimento socioeconômico em cada território.

A iniciativa está alinhada ao Programa Cidade Empreendedora, que atua de forma estratégica em eixos como gestão de políticas públicas, lideranças e governança, simplificação, Sala do Empreendedor, compras públicas e acesso ao crédito, empreendedorismo na escola, inclusão socioprodutiva, identidade, vocação e mercado, inovação, sustentabilidade e resiliência climática.

Para o diretor superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, o Salão será “um grande ponto de encontro para conhecimento, troca de experiências e geração de oportunidades. Ao longo do evento, serão realizadas palestras, workshops, oficinas, treinamentos e capacitações alinhados aos eixos do Programa Cidade Empreendedora, abordando temas como gestão pública, sustentabilidade, turismo, compras governamentais, entre outros de grande relevância”. A programação inclui ainda rodadas de negócios e atividades conduzidas por especialistas, reforçando o caráter técnico e estruturante da iniciativa.

O evento também contemplará áreas como Espaço Gourmet e estandes que representam a diversidade territorial da Bahia, com destaque para produtos locais, especialmente aqueles reconhecidos com Indicação Geográfica (IG), a exemplo de chocolates e cafés, além de apresentações artísticas e culturais dos municípios. Participam do Salão aproximadamente 64 municípios que já integraram ou integram o Programa Cidades Empreendedoras, representando as dez macrorregiões do estado.

O Salão das Cidades Empreendedoras é uma realização do Sebrae, patrocinada pela Federação das Indústria do Estado da Bahia (FIEB), FECBAHIA, Bahiagás, Desenbahia, Faculdade Sebrae, e apoio da União dos Municípios da Bahia (UPB) e Governo da Bahia.

Com foco em prefeitos(as), secretários e gestores públicos, agentes de desenvolvimento, empreendedores, profissionais liberais, professores, pesquisadores e demais interessados em atender a demanda de bens e serviços da gestão pública e/ou que possam contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, o evento tem inscrições pela Loja do Sebrae Bahia.

Serviço

Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras

Abertura: 25 de março (17h às 19h)

Programação: 26 a 28 de março (09 às 19h)

Centro de Convenções Salvador

Inscrições e informações: no link.