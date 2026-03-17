André Gustavo Barbosa assume cargo de diretor técnico do Sebrae Bahia

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O administrador André Gustavo Barbosa tomou posse, nesta segunda-feira, 16, do cargo de diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Bahia. A cerimônia aconteceu na sede da organização, em Salvador.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Humberto Miranda, foi responsável pela condução. No local, o contemplado comemorou a nova função.

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“Sempre considerei o Sebrae um agente relevante nas políticas públicas. Queremos intensificar a integração com entidades de classe, desenvolver projetos conjuntos e expandir as ações para o interior do estado”, afirmou o gestor.

Durante o discurso, Barbosa garantiu que seu principal objetivo é impulsionar um momento de mais presença na agenda pública e atuação na promoção do desenvolvimento regional em parceria com prefeituras, governos e demais instituições.

“É com grande satisfação que observamos a sequência de representantes escolhidos dentre os colaboradores desta instituição. Após a trajetória exemplar de Franklin, agora André, com mais de 30 anos de casa e história notável, assume o cargo”, celebrou o presidente do CDE Humberto Miranda.

Trajetória de André Gustavo

André Gustavo de Araújo Barbosa é administrador de empresas e mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e conta com diversas especializações em instituições como Universidade de São Paulo (USP), Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal) no Chile e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).

Ele é formado em consultoria de Micro e Pequenas Empresas, Gestão de Distritos Industriais e Arranjos Produtivos Locais, Educação Transdisciplinar e Ciências Humanas e também possui MBA em Gestão Empresarial.

Sua história no Sebrae Bahia começou em 1992, quando ingressou como estagiário. Após concluir a graduação, atuou como consultor da organização e, em 1996, retornou como funcionário, assumindo a gerência do Ponto de Atendimento de Alagoinhas.

Entre 2000 e 2007, esteve à frente da Unidade Regional de Santo Antônio de Jesus, contribuindo para a expansão das ações da instituição no território.

Posteriormente, André assumiu a gestão do Projeto Arranjos Produtivos Locais, uma parceria entre BID, FIEB, Governo do Estado da Bahia e Sebrae Bahia, que contou com um investimento de 10 milhões de dólares voltado ao desenvolvimento de 10 APLs no estado. Entre 2009 e 2011, atuou como gerente da então Unidade de Inovação e Educação, impulsionando iniciativas estratégicas para a competitividade dos pequenos negócios.

Ao longo de sua trajetória no Sebrae Bahia, também desempenhou funções como Analista Técnico da área de portfólio, assessor da Diretoria da Superintendência e, mais recentemente, assessor do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), acumulando experiência institucional ampla e estratégica que agora leva para a Diretoria Técnica.

Entenda a nova mesa diretora

André Gustavo Barbosa assume o cargo após a saída do diretor Franklin Santos, que deixou o Sebrae para seguir novos desafios profissionais.

Os demais cargos seguem sem alterações e, portanto, a configuração atual é a seguinte: