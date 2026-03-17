Milhões investidos e 15 mil vagas: Bahia aposta em capacitação para turismo

Programa de qualificação vai abranger as 13 zonas turísticas do estado - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Com o objetivo de qualificar ainda mais a Bahia como destino turístico, foi lançado nesta terça-feira, 17, o Qualiturismo Bahia, um programa de qualificação para o turismo no estado.

A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, vai disponibilizar capacitações como camareira, recepção em meios de hospedagem, inglês e espanhol básicos aplicados aos serviços turísticos, gestão operacional e afroturismo, entre outros.

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O secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, destacou que o trabalho vai abranger as 13 zonas turísticas do estado e todas áreas de trabalhadores da atividade turística, “bem como aqueles que querem adentrar ao mercado de trabalho através do turismo”.

“A nossa expectativa é de atendermos mais de 15 mil trabalhadores baianos com esse programa, que é o maior voltado para capacitação de trabalhadores do Brasil”, afirmou o chefe da pasta em coletiva de imprensa.

O programa vai receber mais de R$ 20 milhões em investimentos, em todas as suas etapas. “Hoje, vamos assinar convênios com prefeituras para o lançamento da primeira etapa, onde 1.700 trabalhadores e empreendedores serão atendidos”, completou.

Secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Baianas de acarajé

Presente no lançamento do programa, Rita dos Santos, que há mais de dez anos dirige a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos da Bahia (ABAM), espera que as baianas façam parte do projeto.

“O mais importante é que, por mais que a baiana saiba fazer acarajé, ela precisa estar sempre se qualificando. É muito importante, não só esse, mas que tenha outros também, para que nós possamos qualificar nossos 417 municípios. Porque a gente fala muito em Salvador, mas esquecemos dos municípios. A gente tem que abranger todos. Eu espero que as baianas também venham a fazer parte desse projeto”, enfatizou Rita.

Segundo a dirigente da ABAM, Salvador teve um processo de qualificação no ano passado com 280 baianas, e outra em Camaçari, onde foram qualificadas mais 300. “Só na Bahia são 6 mil baianas”, destacou.

Rita dos Santos | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Crise do dendê

Rita dos Santos também abordou a crise da produção de dendê na Bahia. “Ainda não resolvemos. Já foi dado posse à Câmara Temática, já teve duas ou três reuniões, mas ainda tem alguns entraves, principalmente na parte da tecnologia, porque nós não temos mais pessoas para subir nos pés de dendê”, ressaltou.

“Continuamos com deficiência na plantação e nas mudas, que a gente ainda não tem, infelizmente. A Bahia só produz 1,5% do dendê que é consumido aqui, o restante vem todo de Belém”, completou.

Por fim, Rita lamentou a falta de preocupação das autoridades com o dendê. “Eu fico triste quando vejo falar no cacau e eles não se interessam pelo dendê, que é uma coisa nossa. Atende não só a Bahia, mas também atende outros estados. É uma cultura da nossa terra e dos pequenos produtores. Essas pessoas têm que ser valorizadas”, finalizou.