Turismo na Bahia cresce e atrai visitantes de mais de 70 países em dois meses
Entenda como estado registrou a entrada de quase 4 milhões de visitantes em tempo recorde
Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo
A Bahia segue consolidada como um dos destinos mais desejados do mundo. Em dois meses, o estado registrou a entrada de quase 4 milhões de turistas, de acordo com os dados da Secretaria de Turismo (Setur).
“Os números que a Setur tem domínio é que neste ano registramos quase 4 milhões de turistas nesses dois meses, mais de 70 países visitando a nossa querida Bahia”, disse o governador Jerônimo Rodrigues.
As declarações do chefe do Executivo foram dadas na manhã desta segunda-feira, 2, durante coletiva de imprensa, no lançamento do novo programa “Brasil mais Crédito para o Turismo” do Ministério do Turismo.
O que leva a Bahia a ser a queridinha dos turistas?
Ao lado do ministro Gustavo Feliciano, o gestor estadual atribuiu os números ao aumento de voos com destino para o estado, sendo Salvador, a única cidade com um aeroporto internacional.
“Os voos que nós estamos capitaneando de outros países para cá e de outros estados para cá. No ano passado, registramos um acumulado de R$ 7 bilhões capturado pelo Turismo. Neste ano, a expectativa nossa é de R$ 8 bilhões”, afirmou.
Rotas internacionais que abre as portas da Bahia para o mundo
Entre as rotas internacionais operadas no aeroporto da cidade estão:
- Lisboa (Portugal), por meio da companhia TAP;
- Madrid (Espanha), com Air Europa;
- Paris (França), com Air France;
- Buenos Aires (Argentina), com Aerolineas;
- Montevidéu (Uruguai), com SKY Airlines;
- Panamá, com Copa Airlines;
- Santiago (Chile), com SKY Airlines.
Arrecadação no Carnaval
Aproveitando a fala, o ministro comentou sobre a arrecadação da capital baiana com o Carnaval, que encerrou oficialmente no dia 17 de fevereiro.
“O Carnaval de Salvador foi um sucesso. Eu tive o prazer de junto com o governador fazer a abertura. Tive aqui presencialmente e ocarnaval injetou mais de R$ 8 bilhões na economia de Salvador”, afirmou Feliciano, que emendou falando sobre a sua expectativa para a próxima folia momesca:
“A gente espera que o ano que vem, a gente possa acertar cada vez mais e dialoga mais com as pessoas para que a gente possa fazer um carnaval em 2027 ainda melhor”.
O ministro foi além e mencionou a movimentação dos aeroportos do país, que também alcançou números recordes.
“O Carnaval no Brasil, como um todo, foi um sucesso. [...]. Nós tivemos uma movimentação nos aeroportos recorde. No mês de janeiro comparado com o anterior, crescemos 9%, chegamos a marca de 9,4 milhões de turistas e de passageiros transitando pelo Brasil”.
