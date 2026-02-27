Ministro do Turismo detalha injeção milionária de crédito para o turismo baiano

- Foto: Flickr/Ministério do Turismo

Na esteira de um Carnaval histórico, que atraiu mais de 3,8 milhões de turistas e injetou R$ 8,1 bilhões na economia da Bahia, Salvador se prepara para sediar o lançamento nacional do programa "Brasil Mais Crédito para o Turismo". O evento terá a presença do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, e acontecerá na próxima segunda-feira, 2/3, das 8h30 às 20h, no Quality Hotel & Suítes São Salvador.

A iniciativa do Ministério do Turismo tem um objetivo claro: garantir o acesso a linhas de financiamento do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para quem atua na base do setor, com potencial para liberar mais de R$ 245 milhões em novos créditos. A ação é voltada aos empreendedores do ramo turístico da capital baiana, região metropolitana e litorânea e interior do Estado.

Para entender como esse "balcão de negócios" vai funcionar na prática e o impacto esperado para o Estado, conversamos com o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Confira os principais trechos da entrevista:

Ministro, a Bahia acaba de sair de um Carnaval de muito sucesso, com 95% de ocupação hoteleira média e picos de 100%. Por que escolher Salvador para o lançamento nacional desta ação que facilita o acesso ao crédito?

A Bahia tem um turismo potente. O Estado superou as marcas históricas de 2025 no Carnaval, tanto em receita quanto em visitantes. Além disso, apenas em 2025, o turismo no Estado gerou 7.415 novos empregos e registrou a chegada de mais de 211 mil turistas internacionais. A Bahia foi o quarto principal Estado de entrada de turistas estrangeiros por via aérea logo no início do ano. Escolher Salvador é reconhecer essa força e garantir que a infraestrutura local acompanhe essa demanda crescente, dando fôlego financeiro aos pequenos empresários que sustentam esse crescimento.

O programa foca muito na base do setor. Quem exatamente o Ministério quer atingir com essa ação na segunda-feira?

Nosso foco exclusivo é o atendimento aos prestadores de serviços turísticos de todo o país. O Fungetur tem uma atenção muito especial aos microempreendedores individuais (MEI) e às micro, pequenas e médias empresas. São esses empreendedores que estão na linha de frente do atendimento, seja nos destinos, nas estradas, nas praias ou nos centros históricos. O grande diferencial do evento é que teremos instituições financeiras lá para atendimento direto, além do SEBRAE, que estará presente para formalizar os trabalhadores como MEIs na mesma hora. Vai ser um grande balcão de negócios que vai permitir, de fato, agilidade na aquisição de crédito.

Estamos falando em quanto de crédito que estará disponível para esses empresários?

Nós vamos contar, aqui na Bahia, por meio do Fungetur, com o apoio de seis instituições financeiras credenciadas que estarão presentes durante esta ação do “Brasil Mais Crédito para o Turismo”, com o objetivo de destravar um volume que pode ultrapassar R$ 245 milhões em financiamentos aqui no Estado.

São recursos que podem chegar ao micro e pequeno empresário do setor turístico, seja o dono de uma agência de viagens, o proprietário de um restaurante que deseja reformar seu estabelecimento ou aquele empreendedor de uma pousada à beira-mar que pretende ampliar sua estrutura e construir novos quartos.

É, portanto, uma grande oportunidade para quem trabalha no turismo investir, crescer e fortalecer o seu negócio.

Muitas vezes, o pequeno empresário esbarra na burocracia. O que é necessário para acessar os recursos do Fungetur?

Ministro: O primeiro e fundamental passo é estar cadastrado no Cadastur, que é o nosso Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. O processo é 100% gratuito e online. Sabemos que muitos têm dúvidas, por isso o evento vai oferecer apoio prático para essa regularização, que é um requisito obrigatório para acessar o crédito. Com o cadastro "regular" ou "em implantação", o empresário já sai apto a buscar o financiamento com uma das 30 instituições habilitadas hoje no Brasil. Durante a ação, também vamos trabalhar a inclusão dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro.

E como esse dinheiro pode ser utilizado pelo dono de uma pousada ou de um restaurante, por exemplo?

Ministro: Os recursos são muito flexíveis. Eles podem ser usados para manter o fluxo de caixa, adquirir veículos e equipamentos, reformar instalações, modernizar os sistemas de atendimento ou simplesmente preparar o negócio para receber mais turistas com qualidade e segurança. E o impacto vai muito além da reforma de um balcão. Ao financiar esses projetos, o Fungetur estimula a criação de empregos e reduz desigualdades regionais.

Atualmente, qual é o tamanho da presença do Fungetur na Bahia e no Brasil?

Ministro: Em âmbito nacional, o fundo já superou a marca de 14.199 financiamentos, o que representa cerca de R$ 4,88 bilhões em valor contratado. Na Bahia, até o final de fevereiro, contabilizamos 229 operações realizadas, somando mais de R$ 104,2 milhões injetados diretamente na economia local. Com o lançamento do "Brasil Mais Crédito para o Turismo", nossa meta é multiplicar esses números, impulsionando ainda mais os negócios baianos.