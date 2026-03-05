Turismo LGBTQIA+: os países que exigem cautela e quais são referência

Especialista indica destinos com maior risco e aqueles com legislação e cultura favoráveis à diversidade - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Conhecer novos países e viver experiências culturais diferentes está entre os principais objetivos de quem gosta de viajar. Para turistas LGBTQIA+, no entanto, a escolha do destino envolve cuidados adicionais.

Antes de embarcar, é fundamental entender como funcionam as leis, o nível de segurança e a forma como a diversidade é tratada em cada lugar, já que nem todos os países oferecem um ambiente seguro e inclusivo. Em determinados países, relações entre pessoas do mesmo sexo ou manifestações de identidade de gênero podem ser criminalizadas, o que exige atenção redobrada de viajantes.

Marco Lisboa, CEO e fundador da 365 Fun Fest, uma rede de franquias de viagens voltada para o público LGBTQIA+, com o propósito de promover experiências turísticas, com foco em inclusão e respeito, listou quais são os lugares mais seguros e hostis para esse público.

Entre as nações mais perigosas para esses viajantes, destacam-se países com leis punitivas severas, como:

Egito

Irã

Arábia Saudita

Nessas nações, relações entre pessoas do mesmo sexo podem ser punidas com prisão ou até a pena de morte sob interpretações de leis locais.

“Apesar de ser um país riquíssimo em história e pontos turísticos, a legislação e o contexto social do Egito impõe riscos reais, que vão desde abordagens policiais até prisões baseadas em leis vagas de moralidade. Não é um país que recomendamos visitação, pois entendemos que o turismo precisa ser sinônimo de experiência positiva, nunca de medo ou censura”, afirma Marco Lisboa.

Outros locais têm forte perseguição ou discriminação institucional, como:

Somália

Uganda

Iêmen

Nesses países, turistas homoafetivos podem ser alvos de penalidades legais graves e riscos de segurança.

Outros estados com legislações restritivas ou hostis, de diferentes regiões, ainda proíbem ou punem atos entre pessoas do mesmo sexo e não oferecem proteção antidiscriminação, o que pode resultar em situações de risco, mesmo que não haja uma pena de morte formal prevista.

“O ideal é que viajantes reavaliem o planejamento, considerem alternativas mais seguras ou, ao menos, busquem informação atualizada junto às autoridades de seus países de origem e especialistas locais antes de embarcar. Outra opção é buscar um agente de viagem especializado no público LGBTQIA+”, explica Lisboa.

Referência em inclusão

Por outro lado, há países reconhecidos internacionalmente por sua infraestrutura, leis antidiscriminatórias e cultura aberta ao público LGBTQIA+. A viagem para esses lugares vai além da segurança e reúne experiências culturais, sociais e de lazer.

São eles:

Canadá

Malta

Espanha

Portugal

Islândia

Puerto Vallarta, no México

Alemanha

Noruega

Holanda

Bélgica

“Esses figuram no topo dos índices globais de segurança e inclusão, com legislações que garantem direitos civis, antidiscriminação e aceitação pública ampla. São destinos seguros que combinam programações LGBTQIA+ e acolhimento”, explica o especialista.

Marco Lisboa destaca que, além de escolher destinos acolhedores, é fundamental que os viajantes façam um planejamento atento, consultem índices de direitos humanos, verifiquem legislações locais e busquem orientações especializadas para garantir experiências turísticas ricas, inclusivas e seguras.