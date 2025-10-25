É possível ser cristão e LGBTQIA+? Jovens de Salvador vivem dilema

Tapete de Corpus Christi da Paróquia Ascensão do Senhor - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A igreja, mais do que um templo físico, é — ou deveria ser — um lugar de encontro, acolhimento e partilha. Um espaço onde se divide as dores, se aprende a amar o próximo e se busca uma conexão mais profunda com Deus e com o outro.

Nos últimos anos, esse conceito de igreja como abrigo da diversidade tem ganhado força, especialmente com o incentivo do Papa Francisco, que se tornou uma das vozes mais abertas ao diálogo com a comunidade LGBTQIA+ dentro do catolicismo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quando você pede uma bênção, você expressa um pedido de ajuda de Deus, uma oração para poder viver melhor, uma confiança num pai que pode ajudá-lo a viver melhor”, escreveu o pontífice ao comentar sobre a bênção de casais homoafetivos.

Grupo de Diversidade Cristã: pioneirismo na Bahia

Hoje, existem diversos grupos de acolhimento voltados à comunidade LGBTQIA+ dentro da Igreja Católica. Em Salvador, o Grupo de Diversidade Cristã foi o primeiro da Bahia criado com o propósito de acolher e cuidar de pessoas LGBTQIA+ que buscam viver sua fé sem abrir mão de quem são.

Se a Igreja coloca uma alfândega em sua porta, ela deixa de ser a Igreja de Cristo Papa Francisco

Gabriela Cunha, integrante do grupo, acredita que, apesar dos desafios, o diálogo tem avançado.

“A Igreja é um espaço muito diverso e amplo, mas a doutrina católica, oficialmente, ainda é bastante negativa em relação às pessoas LGBT. Existe a conotação de pecado, de condenação, um pedido de negação da própria natureza... Mas temos visto progressos.”

Integrantes do Grupo de Diversidade Cristã | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um lugar seguro para viver a fé

O Grupo de Diversidade Cristã nasceu na Paróquia Ascensão do Senhor, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Lá, dezenas de jovens encontram um ambiente seguro, acolhedor e cheio de afeto — um lugar onde as diferenças não afastam, mas unem.

“No sentido pastoral, a Igreja tem se tornado um espaço de acolhimento maior, onde podemos ser quem somos e também vivenciar nossa fé. É um caminho a ser trilhado, muito mais do que um destino pronto”, completa Gabriela.

Momento de partilha durante o encontro do Grupo de Diversidade Cristã | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Para Re Vieitas, mulher trans e paroquiana da Ascensão do Senhor, o grupo é um verdadeiro refúgio. Ela conta que o acolhimento da paróquia tem sido essencial para que siga firme em sua caminhada de fé.



“A realidade de pessoas LGBT no Brasil nos entristece e consome — ainda mais para pessoas trans, num país que mais mata as nossas. É aí que o grupo se torna um lugar de cura, amor e recarga, para continuarmos na Igreja e lutando pelos nossos direitos no mundo.”

Rê Vieitas em momento de partilha no Grupo de Diversidade Cristã | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma rede nacional de apoio

A Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT+ reúne iniciativas que buscam integrar fé e diversidade dentro da Igreja Católica no Brasil. Nascida a partir do Diversidade Católica (RJ), em 2007, a Rede se expandiu por diversas cidades, promovendo acolhimento, oração e diálogo inclusivo. Atua de forma independente, porém em comunhão com a Igreja, conectando fiéis LGBTQIA+ no Brasil e no mundo.

Origem e Expansão

2007 – Diversidade Católica (Rio de Janeiro): primeiro coletivo leigo de católicos LGBT no Brasil.

primeiro coletivo leigo de católicos LGBT no Brasil. 2014 – Criação da Rede Nacional: uniu diversos grupos locais, reunindo atualmente mais de 20 coletivos em diferentes cidades.

Exemplo de grupos integrantes:

Diversidade Católica (RJ)

Grupo de Salvador

MOPA – Movimento Pastoral LGBT Marielle Franco (SP)

Abraço Cristão – acolhe LGBTs, familiares e amigos.

Missão e Atuação

Promover espaços seguros de fé, diálogo e convivência para pessoas LGBTQIA+.

Realizar encontros, formações e celebrações inclusivas dentro da vivência católica.

Reafirmar que o Evangelho é para todos, sem exclusão.

Parcerias e Comunhão

Atua em comunhão com a Igreja Católica, mas com autonomia organizacional.

Filiada a:

Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB)

Global Network of Rainbow Catholics (GNRC)

Mantém diálogo com redes internacionais de católicos LGBTQIA+, fortalecendo a partilha de experiências e espiritualidade inclusiva.

Integrantes do Grupo de Diversidade Cristã | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Fé, acolhimento e resistência

Como destacou o Papa Francisco em uma de suas falas mais emblemáticas: “O Evangelho é para todos. Eu também sou um pecador. Se a Igreja coloca uma alfândega em sua porta, ela deixa de ser a Igreja de Cristo.”

Para os integrantes do Grupo de Diversidade Cristã, essa mensagem se concretiza no cotidiano. A experiência de fé, antes marcada por medo e rejeição, tem se transformado em espaço de cura e partilha.

Re Vieitas, integrante do grupo, lembra do início de sua trajetória:

“No início tive meus receios, mas uma amiga me incentivou a ir para a Paróquia... a inserção no grupo foi um mergulho. Acredito que por ser um espaço onde as pessoas compartilham das mesmas dores e vivências parecidas.”

Desde então, sua caminhada tem sido de reencontro e fé:

“A experiência tem sido incrível. Desde que entrei em julho de 2024, já pude participar de vários momentos que me fortaleceram junto ao grupo... momentos de muita emoção e representatividade.”



Hoje, ela realiza a Iniciação à Vida Cristã para o batismo e a Crisma, marcando uma etapa importante na sua história dentro da Igreja. “Tem sido uma trajetória de grandes aprendizados com os catequistas e com as pessoas que estão nessa turma”, conta.

Montagem do tapete de Corpus Christi da paróquia Ascensão do Senhor | Foto: Reprodução / Redes Sociais

A convivência com o grupo, diz, é o que mantém sua fé viva. “O grupo, junto com a fé, o amor de Cristo e a vivência cristã, é um dos grandes pilares para me dar forças para continuar na minha caminhada católica. Existe um acolhimento poderoso que, em muitos momentos, quando a triste realidade de pessoas LGBTs no Brasil nos entristece e consome — principalmente para pessoas trans, num país que mais mata as minhas"

o grupo se torna um lugar de curas, amor e recarga para continuarmos na Igreja e lutando pelos nossos direitos no mundo Re Vieitas

Gabriela resume esse sentimento de pertencimento ao lembrar o que a move a permanecer na caminhada:

“O grupo é um grande incentivo para permanecer na Igreja, para ainda ter fé e para colocar os nossos dons a serviço do Reino de Deus. Ajuda a nos lembrar do amor incondicional de Deus por todos e de como todos temos algo a oferecer em serviço.”