Dicionário da sigla LGBTQUIAPN+: Entenda o que significa cada letra

Letras demonstram a reivindicação de cada grupo pelo reconhecimento para formação de políticas públicas à nível nacional - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Com mudanças frequentes ao longo da história, ao passar por atualizações, uma das siglas mais usadas para se referir a comunidade LGTBQUIAPN+, abriga uma comunidade com particularidades e singularidades entre si.

Na busca por acompanhar a evolução do movimento e os avanços das discussões de representatividade de gênero e sexualidade, cada letra demonstra a reivindicação de cada grupo pelo reconhecimento para a formação de políticas públicas à nível nacional.

Por a sigla cada vez ficar maior, para acompanhar a inclusão de grupos, que em grande parte enfrentam dificuldades de inclusão social, muitas pessoas acabam não conseguindo acompanhar. O Portal A TARDE te explica o que significa cada letra da sigla, entenda:

L: Lésbicas

Por definição, são mulheres ou identidades femininas que se atraem exclusivamente por mulheres e/ou identidades femininas.

Casamento LGBT coletivo, realizado na sede do Ministério Público, no CAB, em 2018 | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

G: Gays

Homens ou identidades masculinas que sentem atração por homens e/ou identidades masculinas.

Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) divulgou ações desenvolvidas pela pasta para impulsionar a Bahia como destino gay friendly (simpatizante), em 2023 | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

B: Bissexuais

Pessoas que se atraem por outras pessoas de qualquer gênero.

Parada do Orgulho Bissexual de Londres, em 2016 | Foto: Katy Blackwood / via Wikimedia

T: Travestis e Transexuais

Diferentemente das letras anteriores, o T não se refere a uma orientação sexual, mas sim a identidades de gênero. A letra representa pessoas transexuais e travestis, pessoas que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento.

Protesto de entidades e pessoas trans em Ato Nacional em Defesa da Juventude Trans e Travestis, contra a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que veda a prescrição de bloqueadores hormonais para crianças trans, em abril de 2025 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A sigla inclui as seguintes identidades:

Travesti/Mulher Trans: identidades de gênero feminina;

Homem Trans/Transmaculino: identidade de gênero masculina;

Pessoa não binária: que entende gênero para além da divisão binária “homem e mulher”. Não se reconhece nem como homem, ou mulher. Pode se identificar com o gênero feminino ou masculino, com ambos ou nenhum gênero.

Q: Queer

O termo inglês é abrangente e se refere às pessoas que não exclusivamente heterossexuais e cisgêneros (pessoa que se identifica com o sexo atribuído ao nascimento).

Marcha da Igualdade, em Katovice na Polônia, em 2018 | Foto: Silar / via Wikimedia

São pessoas que não se identificam nem com identidades masculinas, e nem com as femininas e compreendem que as expressões de gênero para além dos binarismos, “homem e mulher”, “homossexual e heterossexual”.

I: Intersexuais

São pessoas que nascem com aspectos biológicos que não se encaixam nas definições típicas de masculino e feminino.

Muitas vezes, pessoas intersexuais são submetidas a terapia hormonal e a realização de cirurgia com o objetivo do que seria "adequar" a aparência e a funcionalidade de suas genitálias. Os procedimentos ocorrem na maioria das vezes, antes dos 24 meses de vida.

Conferência Internacional da Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexo (ILGA), 26 de outubro, no Dia da Visibilidade Intersexo, em 2018. | Foto: Sparrow / via Wikimedia

Contudo, muitas pessoas submetidas a esses processos relatam que não se adaptaram e rejeitaram o sexo designado, respaldando uma conduta terapêutica que defende o adiamento da intervenção até que, mais velha, para que a pessoa intersexo possa participar da tomada da decisão.

A: Assexuais

A assexualidade é a ausência ou a baixa atração atração sexual (seja ela total, parcial ou condicional) por outras pessoas. As pessoas podem sentir atração romântica/afetiva ou não.

Pessoas assexuais em marcha na Parada do orgulho de 2012, em Londres | Foto: Tom Morris / via Wikimedia

P: Pansexuais

Pessoas que se atraem por outras pessoas independente de sexo e gênero. Apesar de ser semelhante à bissexualidade, se diferencia pelo contexto histórico e a forma que a pessoa prefere se identificar.

Casal se beijando em frente da bandeira pansexual | Foto: ONG Somos / Flickr / via Wikimedia

N: Não binário

Em abreviação, chamados e chamadas também de “nb”, a não binariedade é uma identidade de gênero de pessoas que não se identificam com o gênero feminino ou masculino, e que podem se identificar com mais de um ou nenhum dos gêneros.

Parada do Orgulho LGBTQUIAPN+ em Valência, na Espanha | Foto: Jerónimo Roure Pérez / via Wikimedia

+: Símbolo de “mais”

O símbolo “+”, existe para abarcar as demais identidades de gênero e orientações sexuais e incluir uma maior diversidade.