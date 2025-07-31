Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COMPORTAMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DIVERSIDADE

Dicionário da sigla LGBTQUIAPN+: Entenda o que significa cada letra

Sigla passa por mudanças frequentes para maior inclusão de identidades de gênero e orientações sexuais

Por Redação

31/07/2025 - 10:08 h
Letras demonstram a reivindicação de cada grupo pelo reconhecimento para formação de políticas públicas à nível nacional
Letras demonstram a reivindicação de cada grupo pelo reconhecimento para formação de políticas públicas à nível nacional -

Com mudanças frequentes ao longo da história, ao passar por atualizações, uma das siglas mais usadas para se referir a comunidade LGTBQUIAPN+, abriga uma comunidade com particularidades e singularidades entre si.

Na busca por acompanhar a evolução do movimento e os avanços das discussões de representatividade de gênero e sexualidade, cada letra demonstra a reivindicação de cada grupo pelo reconhecimento para a formação de políticas públicas à nível nacional.

Por a sigla cada vez ficar maior, para acompanhar a inclusão de grupos, que em grande parte enfrentam dificuldades de inclusão social, muitas pessoas acabam não conseguindo acompanhar. O Portal A TARDE te explica o que significa cada letra da sigla, entenda:

L: Lésbicas

Por definição, são mulheres ou identidades femininas que se atraem exclusivamente por mulheres e/ou identidades femininas.

Casamento LGBT coletivo, realizado na sede do Ministério Público, no CAB, em 2018
Casamento LGBT coletivo, realizado na sede do Ministério Público, no CAB, em 2018 | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

G: Gays

Homens ou identidades masculinas que sentem atração por homens e/ou identidades masculinas.

Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) divulgou ações desenvolvidas pela pasta para impulsionar a Bahia como destino gay friendly (simpatizante), em 2023
Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) divulgou ações desenvolvidas pela pasta para impulsionar a Bahia como destino gay friendly (simpatizante), em 2023 | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

B: Bissexuais

Pessoas que se atraem por outras pessoas de qualquer gênero.

Parada do Orgulho Bissexual de Londres, em 2016
Parada do Orgulho Bissexual de Londres, em 2016 | Foto: Katy Blackwood / via Wikimedia

T: Travestis e Transexuais

Diferentemente das letras anteriores, o T não se refere a uma orientação sexual, mas sim a identidades de gênero. A letra representa pessoas transexuais e travestis, pessoas que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento.

Protesto de entidades e pessoas trans em Ato Nacional em Defesa da Juventude Trans e Travestis, contra a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que veda a prescrição de bloqueadores hormonais para crianças trans, em abril de 2025
Protesto de entidades e pessoas trans em Ato Nacional em Defesa da Juventude Trans e Travestis, contra a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que veda a prescrição de bloqueadores hormonais para crianças trans, em abril de 2025 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A sigla inclui as seguintes identidades:

Travesti/Mulher Trans: identidades de gênero feminina;

Leia Também:

Recebeu ‘700’ de um jovem no WhatsApp? Veja por que se preocupar
Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras
Trabalhar menos é tendência? Entenda a demissão silenciosa

Homem Trans/Transmaculino: identidade de gênero masculina;

Pessoa não binária: que entende gênero para além da divisão binária “homem e mulher”. Não se reconhece nem como homem, ou mulher. Pode se identificar com o gênero feminino ou masculino, com ambos ou nenhum gênero.

Q: Queer

O termo inglês é abrangente e se refere às pessoas que não exclusivamente heterossexuais e cisgêneros (pessoa que se identifica com o sexo atribuído ao nascimento).

Marcha da Igualdade, em Katovice na Polônia, em 2018
Marcha da Igualdade, em Katovice na Polônia, em 2018 | Foto: Silar / via Wikimedia

São pessoas que não se identificam nem com identidades masculinas, e nem com as femininas e compreendem que as expressões de gênero para além dos binarismos, “homem e mulher”, “homossexual e heterossexual”.

I: Intersexuais

São pessoas que nascem com aspectos biológicos que não se encaixam nas definições típicas de masculino e feminino.

Muitas vezes, pessoas intersexuais são submetidas a terapia hormonal e a realização de cirurgia com o objetivo do que seria "adequar" a aparência e a funcionalidade de suas genitálias. Os procedimentos ocorrem na maioria das vezes, antes dos 24 meses de vida.

Conferência Internacional da Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexo (ILGA), 26 de outubro, no Dia da Visibilidade Intersexo, em 2018.
Conferência Internacional da Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexo (ILGA), 26 de outubro, no Dia da Visibilidade Intersexo, em 2018. | Foto: Sparrow / via Wikimedia

Contudo, muitas pessoas submetidas a esses processos relatam que não se adaptaram e rejeitaram o sexo designado, respaldando uma conduta terapêutica que defende o adiamento da intervenção até que, mais velha, para que a pessoa intersexo possa participar da tomada da decisão.

A: Assexuais

A assexualidade é a ausência ou a baixa atração atração sexual (seja ela total, parcial ou condicional) por outras pessoas. As pessoas podem sentir atração romântica/afetiva ou não.

Pessoas assexuais em marcha na Parada do orgulho de 2012, em Londres
Pessoas assexuais em marcha na Parada do orgulho de 2012, em Londres | Foto: Tom Morris / via Wikimedia

P: Pansexuais

Pessoas que se atraem por outras pessoas independente de sexo e gênero. Apesar de ser semelhante à bissexualidade, se diferencia pelo contexto histórico e a forma que a pessoa prefere se identificar.

Casal se beijando em frente da bandeira pansexual
Casal se beijando em frente da bandeira pansexual | Foto: ONG Somos / Flickr / via Wikimedia

N: Não binário

Em abreviação, chamados e chamadas também de “nb”, a não binariedade é uma identidade de gênero de pessoas que não se identificam com o gênero feminino ou masculino, e que podem se identificar com mais de um ou nenhum dos gêneros.

Parada do Orgulho LGBTQUIAPN+ em Valência, na Espanha
Parada do Orgulho LGBTQUIAPN+ em Valência, na Espanha | Foto: Jerónimo Roure Pérez / via Wikimedia

+: Símbolo de “mais”

O símbolo “+”, existe para abarcar as demais identidades de gênero e orientações sexuais e incluir uma maior diversidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dicionário LGBTQUIAPN+ sigla significado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Letras demonstram a reivindicação de cada grupo pelo reconhecimento para formação de políticas públicas à nível nacional
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Letras demonstram a reivindicação de cada grupo pelo reconhecimento para formação de políticas públicas à nível nacional
Play

"Chá revelação": mulher expõe traições do marido em reunião de família

x