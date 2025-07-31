DIVERSIDADE
Dicionário da sigla LGBTQUIAPN+: Entenda o que significa cada letra
Sigla passa por mudanças frequentes para maior inclusão de identidades de gênero e orientações sexuais
Por Redação
Com mudanças frequentes ao longo da história, ao passar por atualizações, uma das siglas mais usadas para se referir a comunidade LGTBQUIAPN+, abriga uma comunidade com particularidades e singularidades entre si.
Na busca por acompanhar a evolução do movimento e os avanços das discussões de representatividade de gênero e sexualidade, cada letra demonstra a reivindicação de cada grupo pelo reconhecimento para a formação de políticas públicas à nível nacional.
Por a sigla cada vez ficar maior, para acompanhar a inclusão de grupos, que em grande parte enfrentam dificuldades de inclusão social, muitas pessoas acabam não conseguindo acompanhar. O Portal A TARDE te explica o que significa cada letra da sigla, entenda:
L: Lésbicas
Por definição, são mulheres ou identidades femininas que se atraem exclusivamente por mulheres e/ou identidades femininas.
G: Gays
Homens ou identidades masculinas que sentem atração por homens e/ou identidades masculinas.
B: Bissexuais
Pessoas que se atraem por outras pessoas de qualquer gênero.
T: Travestis e Transexuais
Diferentemente das letras anteriores, o T não se refere a uma orientação sexual, mas sim a identidades de gênero. A letra representa pessoas transexuais e travestis, pessoas que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento.
A sigla inclui as seguintes identidades:
Travesti/Mulher Trans: identidades de gênero feminina;
Leia Também:
Homem Trans/Transmaculino: identidade de gênero masculina;
Pessoa não binária: que entende gênero para além da divisão binária “homem e mulher”. Não se reconhece nem como homem, ou mulher. Pode se identificar com o gênero feminino ou masculino, com ambos ou nenhum gênero.
Q: Queer
O termo inglês é abrangente e se refere às pessoas que não exclusivamente heterossexuais e cisgêneros (pessoa que se identifica com o sexo atribuído ao nascimento).
São pessoas que não se identificam nem com identidades masculinas, e nem com as femininas e compreendem que as expressões de gênero para além dos binarismos, “homem e mulher”, “homossexual e heterossexual”.
I: Intersexuais
São pessoas que nascem com aspectos biológicos que não se encaixam nas definições típicas de masculino e feminino.
Muitas vezes, pessoas intersexuais são submetidas a terapia hormonal e a realização de cirurgia com o objetivo do que seria "adequar" a aparência e a funcionalidade de suas genitálias. Os procedimentos ocorrem na maioria das vezes, antes dos 24 meses de vida.
Contudo, muitas pessoas submetidas a esses processos relatam que não se adaptaram e rejeitaram o sexo designado, respaldando uma conduta terapêutica que defende o adiamento da intervenção até que, mais velha, para que a pessoa intersexo possa participar da tomada da decisão.
A: Assexuais
A assexualidade é a ausência ou a baixa atração atração sexual (seja ela total, parcial ou condicional) por outras pessoas. As pessoas podem sentir atração romântica/afetiva ou não.
P: Pansexuais
Pessoas que se atraem por outras pessoas independente de sexo e gênero. Apesar de ser semelhante à bissexualidade, se diferencia pelo contexto histórico e a forma que a pessoa prefere se identificar.
N: Não binário
Em abreviação, chamados e chamadas também de “nb”, a não binariedade é uma identidade de gênero de pessoas que não se identificam com o gênero feminino ou masculino, e que podem se identificar com mais de um ou nenhum dos gêneros.
+: Símbolo de “mais”
O símbolo “+”, existe para abarcar as demais identidades de gênero e orientações sexuais e incluir uma maior diversidade.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes