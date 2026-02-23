Carnaval 2026: 1 em cada 10 foliões em Salvador era LGBTQIA+

Carnaval de Salvador 2026 atraiu 3,8 milhões de turistas - Foto: Reprodução | Grupo Gay da Bahia

O Grupo Gay da Bahia (GGB) divulgou dados oficiais sobre a presença da comunidade LGBTQIA+ no Carnaval de Salvador 2026, apontando que o público representou cerca de 10% dos foliões da festa.

A estimativa indica a participação de aproximadamente 1,2 milhão de pessoas LGBTQIA+ nos circuitos, dentro de um universo total de 3,8 milhões de visitantes ao longo do evento.

Segundo o levantamento, desse total, cerca de 380 mil turistas pertenciam à comunidade LGBTQIA+, reforçando o peso do segmento dentro do fluxo turístico registrado durante o período carnavalesco na capital baiana.



Dados gerais do Carnaval e estimativas

De acordo com os números apresentados, o Carnaval de Salvador 2026 atraiu 3,8 milhões de turistas e movimentou R$ 8,1 bilhões na economia estadual. A rede hoteleira operou com ocupação próxima de 100%, enquanto o público rotativo alcançou cerca de 12 milhões de foliões circulando pelos circuitos durante os dias de festa.

A entidade afirma que utilizou como base dados oficiais e referências do IBGE, priorizando o compromisso com a veracidade das informações divulgadas. O grupo também pontua que o impacto da presença gay cis durante os dias de folia e nas redes sociais poderia alcançar números ainda mais expressivos, mas optou por trabalhar com estimativas fundamentadas em dados consolidados.

O GGB destaca que os números apresentados evidenciam não apenas a representatividade do público LGBTQIA+ na festa, mas também sua participação direta no impacto econômico e cultural do Carnaval.

O levantamento também aponta a atuação dos blocos LGBTQIA+ como parte da dinâmica do Carnaval. Segundo a organização, esses grupos ampliam a ocupação dos espaços e contribuem para a visibilidade da comunidade dentro dos circuitos oficiais.