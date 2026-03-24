Salvador terá canal exclusivo para denúncias de violência contra criança

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Disque denúncia - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

A capital baiana poderá ganhar em breve um novo canal exclusivo para denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), prepara o lançamento do Disque 125.

A novidade foi anunciada pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Dinsjani Pereira dos Santos, durante a 384ª Assembleia Geral Ordinária do órgão, realizada na última quarta-feira, 18, conforme publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

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A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional para ampliar os mecanismos de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.

O que é o Disque 125?

A linha 125 será operada pelo Conselho Tutelar e funcionará como mais um canal de denúncia, além do Disque 100, para registrar casos de violência e maus-tratos contra menores.

Fortalecimento da rede de proteção

O lançamento do Disque 125 ocorre em um momento de ampliação das políticas públicas voltadas ao público infantojuvenil em Salvador.

Na mesma reunião, também foram discutidos os detalhes do Edital de Chamamento Público 2026, que prevê investimento de R$ 12 milhões para a seleção de 40 projetos, com até R$ 300 mil para cada proposta apresentada por organizações da sociedade civil.

Dados da violência

A Bahia registrou 945 assassinatos de adolescentes e 48 homicídios de crianças somente em 2023, segundo o Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O estado lidera os rankings nacionais de mortes violentas tanto de crianças entre 5 e 14 anos quanto de adolescentes de 15 a 19 anos.

Os dados mostram ainda que, a cada hora, 13 crianças e adolescentes de até 19 anos sofreram algum tipo de violência no país em 2023, seja física, psicológica, sexual ou por negligência.

Caso recente em Salvador

A morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, provocou repercussão em Salvador e na Região Metropolitana. A jovem desapareceu no dia 12 de março, no bairro Jardim das Margaridas.

Após uma semana de buscas, o corpo foi encontrado em um terreno baldio e dois homens foram alvos de mandados de prisão por envolvimento no crime.

Um dos suspeitos era vizinho da vítima e chegou a participar das buscas. Ele foi preso em casa.

O outro já estava detido por violência doméstica e, segundo a investigação, teria ordenado o assassinato de dentro da prisão.