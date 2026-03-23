MISTÉRIO
Crianças são encontradas mortas com marcas de agressão dentro de carro
Meninos estavam desaparecidos desde o último domingo, 22
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Duas crianças foram encontradas mortas dentro de um carro na madrugada desta segunda-feira, 23, na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações da Polícia militar, os dois meninos, de 4 e 6 anos, eram primos e estavam desaparecidos.
Os corpos foram localizados com sinais de agressão, já em rigidez cadavérica, por volta de 0h45, na Rua Sílvia Dias, no bairro Vila Sônia.
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A Polícia Militar informou que recebeu chamados para o desaparecimento das crianças ainda no domingo, 22. Na ocasião, os agentes foram informados que os primos estavam brincando em frente de casa quando desapareceram.
Além da PM, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para a ocorrência.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a perícia foi acionada para investigar o caso, registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande.
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