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MISTÉRIO

Crianças são encontradas mortas com marcas de agressão dentro de carro

Meninos estavam desaparecidos desde o último domingo, 22

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

23/03/2026 - 22:44 h

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Primos de 4 e 6 anos foram encontrados mortos dentro de carro em Praia Grande, litoral de São Paulo
Primos de 4 e 6 anos foram encontrados mortos dentro de carro em Praia Grande, litoral de São Paulo -

Duas crianças foram encontradas mortas dentro de um carro na madrugada desta segunda-feira, 23, na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo informações da Polícia militar, os dois meninos, de 4 e 6 anos, eram primos e estavam desaparecidos.

Os corpos foram localizados com sinais de agressão, já em rigidez cadavérica, por volta de 0h45, na Rua Sílvia Dias, no bairro Vila Sônia.

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A Polícia Militar informou que recebeu chamados para o desaparecimento das crianças ainda no domingo, 22. Na ocasião, os agentes foram informados que os primos estavam brincando em frente de casa quando desapareceram.

Além da PM, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para a ocorrência.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a perícia foi acionada para investigar o caso, registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande.

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Tags:

crianças HOMICÍDIO Política praia grande Segurança

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