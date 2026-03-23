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VIOLÊNCIA

Mulher é agredida a pauladas após sofrer tentativa de estupro na Bahia

Vítima precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

23/03/2026 - 21:12 h

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Imagem ilustrativa da imagem Mulher é agredida a pauladas após sofrer tentativa de estupro na Bahia
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Uma mulher de 47 anos foi agredida com pauladas após ser vítima de uma tentativa de estupro na noite de domingo, 22, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima caminhava na rua quando foi abordada pelo suspeito e levada para um galpão, onde teriam ocorrido as agressões.

Ao não conseguir concluir a violência sexual, o suspeito agrediu a mulher com pauladas na cabeça. Após as agressões, a vítima saiu do local e pediu ajuda a pessoas que circulavam pela região, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a mulher.

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Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu amparo médico e psicológico. Ela teve alta na manhã desta segunda-feira, 23.

O suspeito, por sua vez, ainda não foi localizado. A Polícia Militar fez rondas na região onde o crime foi registrado, mas até o momento não localizou o agressor.

O caso é investigado pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Luís Eduardo Magalhães), que apura os crimes de tentativa de estupro e lesão corporal.

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Tags:

Bahia Polícia violência

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