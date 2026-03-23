Cinco PMs foram assassinados na Bahia em 2026; três apenas neste mês

Policais militares mortos em 2026 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Com a morte do sargento da reserva da Polícia Militar, Romão Roberto dos Santos, vítima de latrocínio neste fim de semana em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, a Bahia atingiu a marca de cinco policiais militares assassinados em 2026.

O dado chama ainda mais atenção pela concentração dos casos em um curto intervalo de tempo. Apenas neste mês de março, três agentes foram mortos. As duas ocorrências mais recentes aconteceram em menos de 48 horas.

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Os crimes foram registrados em diferentes cidades do estado, como Salvador, Santaluz, Eunápolis e Candeias, e ocorreram em contextos variados — desde confronto armado até crimes patrimoniais e situações inesperadas de violência.

Apesar de serem agentes de segurança, as vítimas foram atingidas em diferentes condições:

na ativa;

na reserva;

e também já na reforma

O Portal A TARDE levantou os cinco casos registrados neste ano e procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) para comentar a sequência de mortes.

A SSP ressalta que "nos últimos três anos, cerca de R$ 1,2 bilhão de reais foi investido pelo Governo do Estado em novas estruturas, modernos equipamentos de proteção individual, entre eles viaturas semiblindadas, armamentos e coletes balísticos, além de cursos que qualificam o combate ao crime organizado e atendimento da população".

O órgão destaca ainda que "continuará investindo na proteção dos homens e das mulheres que promovem ações ostensivas e investigativas visando a promoção da paz social e manutenção da ordem".

Relembre os casos

22 de março — Candeias | Romão Roberto dos Santos

O caso mais recente aconteceu no domingo, 22, em Candeias. O policial da reforma Romão Roberto dos Santos, de 65 anos, foi morto durante um assalto.

Segundo informações iniciais, ele ensinava uma mulher a pilotar uma motocicleta quando foi surpreendido por criminosos e atingido com um tiro na cabeça.

Um suspeito foi preso na madrugada desta segunda-feira, 23, enquanto as buscas continuam para localizar o segundo envolvido.

21 de março — Eunápolis | Joseval da Silva

Um dia antes, no sábado, 21, o capitão da reserva Joseval da Silva foi morto em Eunápolis, no sul da Bahia. De acordo com as informações, ele tentou intervir em uma discussão entre um casal, mas acabou sendo atacado com golpes de faca e não resistiu.

O suspeito, identificado como Rian Bomfim de Jesus, de 22 anos, morreu posteriormente após trocar tiros com policiais militares.

7 de março — Santaluz | Vagner Carneiro Firmo

No início do mês, em 7 de março, o sargento Vagner Carneiro Firmo, de 44 anos, foi assassinado em Santaluz.

A principal linha de investigação aponta para uma possível emboscada. O policial estava de folga quando percebeu a presença de suspeitos em uma área próxima a um terreno da família. Durante a ação policial, seis pessoas foram presas e outras três morreram em confronto.

15 de janeiro — Salvador | Osniésio Pereira Salomão

Ainda em janeiro, no dia 15, o capitão Osniésio Pereira Salomão, lotado na 18ª CIPM/Periperi, foi morto em Salvador.

O crime ocorreu na Avenida Contorno, no momento em que ele deixava uma festa. Imagens de câmeras de segurança registraram a troca de tiros. Três suspeitos foram presos por envolvimento na ação, que teria ocorrido durante uma tentativa de assalto.

9 de janeiro — Santaluz | Eduardo César do Nascimento

A primeira morte do ano foi registrada no dia 9 de janeiro, em Santaluz.

O policial militar Eduardo César do Nascimento, de 43 anos, foi morto enquanto estava em serviço, durante um confronto com suspeitos.

Na fuga, o veículo utilizado pelos criminosos colidiu. Um dos envolvidos foi capturado por moradores e preso em seguida. O outro chegou a trocar tiros novamente com policiais, foi baleado e morreu no local.