Sargento da PM é morto com tiro na cabeça durante assalto na RMS

Romão Roberto dos Santos - Foto: Reprodução

O 1º sargento da reserva remunerada da Polícia Militar da Bahia, Romão Roberto dos Santos, foi morto a tiros durante um latrocínio no final da tarde deste domingo, 22, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a polícia, Romão ensinava a esposa, de 48 anos, a pilotar uma motocicleta quando foi surpreendido por dois homens armados, que anunciaram o assalto. Durante a ação, ele foi atingido na cabeça por disparos de arma de fogo. O sargento foi socorrido e levado ao Hospital Ouro Negro, mas não resistiu aos ferimentos.

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Suspeito confessou o crime

Após o crime, um homem de 21 anos foi preso em flagrante por uma guarnição da PM no município de São Francisco do Conde portando certa quantidade de cocaína. Ele confessou ser o autor dos disparos, depois de reconhecido pela esposa da vítima.

O suspeito foi levado para delegacia, submetido aos exames de praxe e segue custodiado à disposição da Justiça. Diligências são realizadas no sentido de identificar e prender o segundo envolvido na ação criminosa.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do policial e destacou a trajetória do sargento na corporação.

“O Sargento Romão dedicou sua vida ao serviço policial militar, construindo uma trajetória marcada pelo compromisso, coragem e lealdade à missão de proteger a sociedade baiana. Seu legado permanece como exemplo para todos que integram a Corporação”, diz trecho do comunicado.

A instituição também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda. “Neste momento de dor, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, rogando a Deus que conceda conforto e força para superar essa irreparável perda”, completa a nota.

Após o crime, a Polícia Militar informou que intensificou o policiamento na região e realiza diligências para localizar os responsáveis. A corporação afirmou ainda que atua de forma integrada com outros órgãos de segurança pública para identificar e responsabilizar os autores do crime.