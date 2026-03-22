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MORTO EM CELA

Acusado de matar professora na Bahia é encontrado morto em presídio

Homem ficou 11 anos foragido e estava preso há cinco meses

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/03/2026 - 17:35 h

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Segundo a polícia, Orlando matou Lucidalva por não aceitar o fim do namoro
Segundo a polícia, Orlando matou Lucidalva por não aceitar o fim do namoro -

Cinco meses após ser preso acusado de assassinar a professora Lucidalva Prates dos Santos, 39 anos, o baiano Orlando Pereira Prates foi encontrado morto, neste sábado, 21, dentro de uma cela do Conjunto Penal de Frutal, em Minas Gerais.

Natural de Guanambi, no sudoeste da Bahia, ele estava custodiado na unidade desde outubro de 2025, após ser localizado e preso depois de passar cerca de 11 anos foragido da Justiça.

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O crime ocorreu em 2014, no distrito de Mutãs, na zona rural do município baiano.

À época do crime, as investigações apontaram que o homem agiu após não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.

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De acordo com a administração do presídio, o detento foi encontrado sem sinais vitais dentro da cela. A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada e realizou a perícia no local.

As circunstâncias da morte ainda são investigadas pelas autoridades.

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Tags:

feminicídio feminicídio Bahia Polícia Civil Bahia Polícia Civil MG

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