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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Jovem tem corpo incendiado pelo companheiro na Bahia

Mulher, de 21 anos, se arrumava para trabalhar quando foi atacada pelo homem

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/03/2026 - 18:28 h

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Thayná foi atacada enquanto se arrumava para ir trabalhar
Thayná foi atacada enquanto se arrumava para ir trabalhar -

As polícias da Bahia tentam localizar e prender Vinicius Andrade, de 26 anos, suspeito de atear fogo na companheira, uma jovem de 21, na manhã deste sábado, 21, na cidade de Alagoinhas, no Agreste do estado.

A vítima, Thayná Santos, se preparava para sair para o trabalho, quando foi atacada pelo homem, dentro da casa do casal.

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Segundo relatos de familiares, o suspeito jogou álcool sobre o corpo da vítima e a incendiou, provocando queimaduras graves em várias partes do corpo.

A jovem precisou passar por procedimento cirúrgico de emergência e segue entubada em estado grave.

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Ainda segundo os parentes, a jovem era vítima de agressões constantes e, inclusive, já havia registrado boletins de ocorrência e tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

Mas, apesar disso, o casal morava junto há seis meses. A Polícia Civil apura o caso e tenta localizar Vinícius.

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Tags:

feminicídio Polícia Civil Bahia Tentativa de Feminicídio

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