Empresa de internet é incendiada após recusar pagar taxa ao CV

Pichação do Comando Vermelho (CV) - Foto: Reprodução

Um incêndio registrado em uma empresa no município de Japeri, na Baixada Fluminense, está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como ação criminosa. O caso está sob responsabilidade da 63ª Delegacia de Polícia, que trabalha para identificar tanto quem executou o ataque quanto possíveis mandantes.

As primeiras apurações indicam que o episódio pode ter ligação com a atuação de grupos criminosos na região. A suspeita é de que integrantes do Comando Vermelho (CV) estejam por trás do caso, dentro de um contexto de cobranças ilegais impostas a comerciantes para permitir o funcionamento dos estabelecimentos.

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Relatos de moradores reforçam que esse tipo de prática já faz parte da rotina local. Segundo eles, empresários frequentemente sofrem pressão de criminosos, mas evitam procurar as autoridades por receio de represálias.

O episódio evidencia o avanço dessas organizações e os impactos diretos na economia e na segurança da população. Pequenos comerciantes, considerados mais vulneráveis, acabam sendo os principais alvos dessas ações.

A Polícia Civil destaca a importância da participação da população nas investigações e informa que denúncias podem ser feitas de forma anônima. Enquanto isso, o clima entre comerciantes é de insegurança, com temor de novos ataques e pedidos por maior presença policial na região.