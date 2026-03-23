Relacionamento de diretor de presídio baiano com vítima tinha apenas uma semana

Crime ocorreu no domingo, 22, em Aracaju, durante viagem do casal - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O namoro entre o diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, e a empresária Flávia Barros havia sido oficializado há apenas uma semana quando terminou de forma violenta. O pedido foi feito no último dia 15 de março, durante o aniversário da vítima, e poucos dias depois o relacionamento teve um desfecho trágico.

Segundo amigas de Flávia, embora os dois já se conhecessem desde novembro do ano passado, a formalização do vínculo era recente. Ainda assim, o casal chegou a viajar junto para Aracaju, onde passou o fim de semana e assistiu, no sábado, 21, a um show do cantor Rey Vaqueiro.

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Foi na capital sergipana que o crime ocorreu, no domingo, 22, dentro de um quarto de hotel. Flávia, de 38 anos, foi morta a tiros e o principal suspeito é o próprio namorado.

Após o ocorrido, Tiago tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), onde permanece internado em estado grave. A motivação do caso ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil.

O corpo da empresária começou a ser velado na noite de domingo, no ginásio esportivo Diamante Negro, em Canindé de São Francisco. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira, 23, às 16h, em um cemitério da cidade.

Perfil do suspeito

Tiago Sóstenes Miranda de Matos é policial penal e bacharel em Direito. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia (Seap-BA), ele não responde a processos administrativos disciplinares.

O órgão informou ainda que o servidor possui histórico funcional regular, sem registros de condutas incompatíveis com o cargo ou indicativos de instabilidade emocional durante o exercício das funções de gestão.