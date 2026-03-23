Major da PM é baleada por soldado dentro de unidade em Salvador

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Crime ocorreu nesta segunda, 23 - Foto: Divulgação | GOVBA

Uma major da Polícia Militar da Bahia foi gravemente ferida após ser baleada dentro de uma unidade da corporação no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 23.

O caso aconteceu por volta das 11h, dentro de uma sala do Comando de Policiamento da Região Central (CPRC-C), durante a realização de uma oitiva.



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De acordo com informações operacionais, a soldado Ana Beatriz de Jesus Alves Santos efetuou disparos de arma de fogo contra a major Caroline Ferreira Souza.

A reportagem apurou que, no momento da ocorrência, um outro policial presenciou a situação e conseguiu neutralizar a atiradora logo após os disparos.

As duas envolvidas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde. A major, identificada como Karoline, foi levada em estado grave para o Hospital Geral Roberto Santos.

Já a soldado, que também ficou ferida após ser contida, foi encaminhada para a mesma unidade hospitalar.

O caso aconteceu dentro do Departamento de Apoio Logístico (DAL), localizado no CAB. As circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo investigadas.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia confirmou a ocorrência e informou que acompanha o estado de saúde das duas envolvidas.

“A Polícia Militar da Bahia informa que acompanha o quadro de saúde de duas policiais militares atingidas por disparos de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Militar do CAB, em Salvador. De acordo com as informações preliminares, uma soldado efetuou disparos contra uma oficial da corporação. Diante do ocorrido, houve intervenção para conter a ação, momento em que a autora também foi atingida. Ambas foram prontamente socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar”, diz a corporação.

A PMBA também afirmou que está prestando apoio aos familiares e aos integrantes da instituição.