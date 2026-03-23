GRAVE
Paciente é morta em centro terapêutico na RMS um dia após internação
Uma briga entre internas teria motivado o assassinato
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Uma interna de um centro terapêutico em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi morta por outra paciente no sábado, 21. A vítima, identificada como Aline da Silva Fernandes, de 43 anos, estava internada na unidade há apenas um dia.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que um representante do local compareceu à unidade policial informando que duas internas tiveram um desentendimento e, após um golpe, a vítima ficou sem sinais vitais.
Conforme o relato, a equipe tentou reanimá-la e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe, onde o óbito foi constatado.
Leia Também:
Sobre as investigações
Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga. Além disso, os nomes da instituição e da autora da agressão, não foram divulgados.
Guias para perícia e remoção foram expedidas e oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato. O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes