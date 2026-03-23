Paciente é morta em centro terapêutico na RMS um dia após internação

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- Foto: Reprodução

Uma interna de um centro terapêutico em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi morta por outra paciente no sábado, 21. A vítima, identificada como Aline da Silva Fernandes, de 43 anos, estava internada na unidade há apenas um dia.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que um representante do local compareceu à unidade policial informando que duas internas tiveram um desentendimento e, após um golpe, a vítima ficou sem sinais vitais.

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Conforme o relato, a equipe tentou reanimá-la e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe, onde o óbito foi constatado.

Sobre as investigações

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga. Além disso, os nomes da instituição e da autora da agressão, não foram divulgados.

Guias para perícia e remoção foram expedidas e oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato. O caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo.