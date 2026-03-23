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Suspeitos morrem em confronto com a PM no Nordeste de Amaralina

Durante a operação, uma granada foi apreendida

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/03/2026 - 9:19 h

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Imagem ilustrativa da imagem Suspeitos morrem em confronto com a PM no Nordeste de Amaralina
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Dois suspeitos morreram, neste domingo, 22, após uma troca de tiros contra agentes da Polícia Militar no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que enquanto policiais faziam rondas na localidade Campo do Natureza, foram surpreendidos com disparos. Em revide, houve uma troca de tiros, onde dois homens foram baleados.

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Após o cessar-fogo, os feridos foram socorridos aoHospital Geral do Estado (HGE),mas não resistiram.

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos foi identificados como Nadson Nascimento Puridade, de 21 anos, e o nome do outro ainda não foi divulgado.

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Granada apreendida

Com a dupla, foram encontradas duas pistolas, uma granada, munições de diversos calibres e 264 porções de crack, maconha e cocaína.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios Múltiplos e o material apreendido foi apresentado à delegacia.

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Tags:

crime nodeste de amaralina Polícia Salvador

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