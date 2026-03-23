OPERAÇÃO ELAS POR ELAS
Casa de acolhimento é investigada por torturar mulheres na Bahia
Além das agressões, intituição é suspeita de desvio de dinheiro e violação de intimidade das acolhidas
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Uma instituição de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica, localizada em Jequié, no sudoeste da Bahia, está sendo investigada por torturar vítimas.
A casa é alvo da Operação Elas por Elas, deflagrada pela Polícia Civil, nesta segunda-feira, 23, para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão por tortura, peculato, estelionato e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, uma pessoa ligada a uma associação aparece em um vídeo praticando agressões físicas e psicológicas contra acolhidas, incluindo uma adolescente de 17 anos.
Além disso, os agentes identificaram outros indícios de irregularidades como:
- Desvio de recursos públicos e movimentações consideradas suspeitas;
- Instalação de câmeras de monitoramento em ambientes privados da instituição, o que configura violação à intimidade das acolhidas.
Leia Também:
Medidas judiciais adotadas
Com as evidências, a Justiça autorizou o afastamento cautelar da diretoria da entidade, a nomeação de interventor judicial para administração provisória da instituição e o acesso a informações da entidade.
A decisão também prevê o encaminhamento das possíveis vítimas à rede de proteção social, com acompanhamento especializado.
As investigações são conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Jequié), com o apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), da Deam de Vitória da Conquista, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), das Delegacias Territoriais de Jequié, Jaguaquara e Ipiaú, além da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes