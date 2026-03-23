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OPERAÇÃO ELAS POR ELAS

Casa de acolhimento é investigada por torturar mulheres na Bahia

Além das agressões, intituição é suspeita de desvio de dinheiro e violação de intimidade das acolhidas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/03/2026 - 7:47 h

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Imagem ilustrativa da imagem Casa de acolhimento é investigada por torturar mulheres na Bahia
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Uma instituição de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica, localizada em Jequié, no sudoeste da Bahia, está sendo investigada por torturar vítimas.

A casa é alvo da Operação Elas por Elas, deflagrada pela Polícia Civil, nesta segunda-feira, 23, para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão por tortura, peculato, estelionato e lavagem de dinheiro.

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Segundo as investigações, uma pessoa ligada a uma associação aparece em um vídeo praticando agressões físicas e psicológicas contra acolhidas, incluindo uma adolescente de 17 anos.

Além disso, os agentes identificaram outros indícios de irregularidades como:

  • Desvio de recursos públicos e movimentações consideradas suspeitas;
  • Instalação de câmeras de monitoramento em ambientes privados da instituição, o que configura violação à intimidade das acolhidas.

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Medidas judiciais adotadas

Com as evidências, a Justiça autorizou o afastamento cautelar da diretoria da entidade, a nomeação de interventor judicial para administração provisória da instituição e o acesso a informações da entidade.

A decisão também prevê o encaminhamento das possíveis vítimas à rede de proteção social, com acompanhamento especializado.

As investigações são conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Jequié), com o apoio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), da Deam de Vitória da Conquista, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), do Departamento de Polícia Técnica (DPT), das Delegacias Territoriais de Jequié, Jaguaquara e Ipiaú, além da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).

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Tags:

casa de acolhimento Jequié Polícia Violência contra a mulher violência doméstica

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