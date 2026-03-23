VIOLÊNCIA
Comandante da Guarda Municipal é morta por namorado policial
O pai da vítima estava no local e ouviu os disparos
Por Luiza Nascimento
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A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, foi morta pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 23, em Vitória, no Espírito Santo.
De acordo com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, o homem teria usado uma escada para invadir a casa da comandante e quebrado a porta para entrar no quarto.
Após atirar cinco vezes contra a cabeça da vítima, Diego tirou a própria vida. O pai de Dayse estava no local e ouviu os disparos.
As investigações
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Os celulares dos dois passarão por análise pericial como parte da investigação para descobrir a motivação para o crime.
Uma equipe da Polícia Científica esteve na casa da comandante para realizar a perícia e conversou com familiares. A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória conduzirá o caso.
Sobre a vítima e o autor dos disparos
Comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa foi a primeira mulher a ocupar o cargo. Ela deixa uma filha.
Já Diego tralhava em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e entrou na coorporação em 2020.
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