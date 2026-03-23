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POLÍCIA

Tiroteio deixa dois mortos e três feridos durante festa em Porto Seguro

Crime ocorreu em um galpão de festas no distrito de Vera Cruz

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/03/2026 - 9:14 h

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Crime ocorreu na noite do último domingo, 22
Crime ocorreu na noite do último domingo, 22 -

Um tiroteio registrado na noite do último domingo, 22, em um galpão de festas no distrito de Vera Cruz, zona turística de Porto Seguro, deixou dois homens mortos e outras três pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas fatais foram identificadas como Alex Dias de Jesus e Romário Pinheiro Miranda, ambos com idades não divulgadas. Eles foram atingidos por disparos de arma de fogo e não resistiram.

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Além das mortes, duas mulheres e um homem também foram baleados durante a ação. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Eunápolis. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. Segundo apurado, os autores do crime chegaram ao local em um veículo de cor branca e efetuaram os disparos.

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Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

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Tags:

Polícia Civil porto seguro tiroteio

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