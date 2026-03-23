CRIME
Homem morre esfaqueado ao tentar salvar mulher de sequestro
O rapaz foi assassinado enquanto intervia na situação
Por Franciely Gomes
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Um homem, de 23 anos, foi assassinado a facadas em Verdelândia, no Norte de Minas Gerais. O crime aconteceu na noite de domingo, 22, logo após o rapaz salvar uma mulher de ser forçada a entrar em um carro com o suspeito, durante uma confraternização.
Segundo informações da Polícia Cívil, o criminoso puxou a mulher pelo braço e ela resistiu, alegando que não queria entrar no veículo. O garoto observou a tentativa de sequestro e interviu, entrando em luta corporal com o suspeito.
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Entretanto, o jovem foi atingido com três facadas e uma delas atingiu seu coração, causando o óbito. Ele foi socorrido por pessoas que estavam no local e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Janaúba e o suspeito, que não teve sua identidade revelada, fugiu para a mata após cometer o crime e ainda não foi capturado.
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