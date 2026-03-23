Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

Rodoviário André Eduardo - Foto: Reprodução

O rodoviário André Eduardo, apontado por populares como suspeito na morte da adolescente Thamires Pereira, afirmou que vive com medo após a repercussão do caso e disse não ter condições de voltar ao trabalho no momento.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record Bahia, nesta segunda-feira, 23, ele relatou estar abalado emocionalmente e temer pela própria segurança.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Questionado sobre o risco de perder o emprego, confirmou a preocupação. “Eu temo. Eu estou abalado, não tenho condições de voltar ao trabalho no momento. Quando eu saio na rua, eu saio com medo”, afirmou.

Durante a entrevista, André relatou o momento em que teria sido perseguido por um grupo de pessoas e descreveu a tensão ao sair de casa após ter sua imagem divulgada.

“O próprio policial falou que foram quatro caras lá na minha porta armados para me pegar. Imagina sair na rua e ver mais de 50 pessoas querendo me pegar, amigos que não confiaram em mim, achando que eu estava envolvido”, disse.

Ao relembrar o momento em que foi cercado, o rodoviário afirmou ter temido pela própria vida. “Eu senti que ia morrer. Quando vieram me pegar, eu liguei para minha mãe dizendo que tinham me pegado”, contou.

Polícia afirma que o rodoviário não faz parte da linha de investigação

Apesar da repercussão e das suspeitas iniciais, a Polícia Civil afirma que o rodoviário não faz parte da linha de investigação do caso. De acordo com o delegado Moisés Damasceno, não há elementos que indiquem envolvimento de André Eduardo.

“O rodoviário não cabe nessa linha de raciocínio. A gente acredita ela só passou na casa dele e não entrou e seguiu direto. E as câmeras foram verificadas por um período bem longo. Ela não voltou para casa dele”, explicou o delegado.

Segundo Damasceno, a associação do nome do rodoviário ao caso pode ter ocorrido de forma equivocada. “Não sei porque tão associando esse rodoviário ao crime. A gente até acredita que de repente ela passou na casa do rodoviário para pedir ajuda ou para comunicar para onde ela tava indo, porque era uma pessoa conhecida da família. É só uma suposição. Então, a gente dentro dessa linha de raciocínio não cabe rodoviário", afirmou.

Caso Thamires: adolescente teria sido executada por 'tribunal do crime'

O desaparecimento da adolescente Thamires dos Santos Pereira terminou de forma trágica e com indícios de um crime marcado por julgamento e execução. Segundo a Polícia Civil, a jovem pode ter sido vítima de um chamado “tribunal do crime”, prática associada a grupos ligados ao tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, Thamires teria sido morta por pessoas ligadas a um homem preso no dia 20 de fevereiro por violência doméstica. Ele acredita que a adolescente teria sido responsável por acionar a Polícia Militar, o que teria motivado o crime.

“A principal linha de investigação da polícia aponta que Thamires foi morta por um indivíduo ou por pessoas ligadas a um rapaz preso no dia 20 de fevereiro. Ele foi detido por violência doméstica e acredita que a adolescente teria acionado a Polícia Militar para denunciá-lo”, disse o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Moisés Damasceno ao Portal A TARDE.

Um dos suspeitos presos nesta quinta-feira, 19, por envolvimento no caso, é primo desse homem detido anteriormente, o que, segundo a polícia, reforça a linha de investigação de que o crime teria sido motivado por vingança.