Diretor de conjunto penal baiano é exonerado após suspeita de matar namorada

Tiago Sóstenes Miranda de Matos - Foto: Reprodução

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) determinou a exoneração do diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, nesta segunda-feira, 23. A medida administrativa foi adotada após o servidor passar a ser investigado pela morte da namorada, ocorrida no fim de semana.

Segundo a pasta, a decisão já foi expedida e deve ser publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 24. Com isso, Tiago deixa oficialmente o cargo de direção da unidade prisional.

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Ele é apontado como principal suspeito de matar a empresária Flávia Barros, de 38 anos, durante uma viagem do casal a Aracaju, capital de Sergipe. O crime aconteceu no domingo, 22, dentro de um quarto de hotel onde os dois estavam hospedados.

De acordo com as informações iniciais, após atirar contra a companheira, Tiago tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), onde permanece internado em estado grave.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. O caso é investigado pela Polícia Civil de Sergipe, que apura as circunstâncias do ocorrido.

O relacionamento entre Tiago e Flávia havia sido oficializado poucos dias antes do crime. Amigas da vítima relatam que, apesar de já se conhecerem desde novembro do ano passado, o pedido de namoro foi feito no último dia 15 de março, durante o aniversário da empresária.

Flávia morava em Paulo Afonso, no norte da Bahia, e estava em Aracaju com o companheiro desde o sábado, 21, quando o casal assistiu a um show. No dia seguinte, o fim de semana terminou com o crime.