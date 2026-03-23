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POLÍCIA

Suspeito de envolvimento em morte de secretário é preso na Bahia

Secretário de Administração de São Luís do Curu, no Ceará, Ricardo Abreu Barroso, foi morto em um depósito na sua propriedade

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/03/2026 - 15:23 h

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Suspeito de participar na morte de secretário é preso em ônibus na Bahia
Suspeito de participar na morte de secretário é preso em ônibus na Bahia -

Um homem suspeito de participar do assassinato de um secretário municipal do Ceará foi preso neste domingo, 22, detro de um ônibus interestadual em Barreiras, na Bahia.

O suspeito, identificado como Paulo Vitor do Nascimento, de 24 anos, foi capturado quando viajava em um ônibus que fazia a linha Fortaleza, Ceará, e Goiânia, Goiás.

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A vítima, Ricardo Abreu Barroso, era secretário de Administração de São Luís do Curu, foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira, 19.

A ação foi registrada por câmeras de segurança, que registraram o crime, realizado por homens encapuzados que fugiram do local após dispararem contra Ricardo Abreu Barroso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito é foragido da Justiça e ainda é apontado como um dos chefes de uma facção criminosa.

Entenda a prisão

A prisão do suspeito foi feita em uma ação em conjunto da:

  • Secretaria de Segurança Pública do Ceará;
  • Superintendências da PRF no Ceará e na Bahia;
  • Polícia Militar da Bahia.

O suspeito estava dentro de um ônibus interestadual que fazia o trajeto de Fortaleza, no Ceará, até Goiânia, no estado de Goiás.

O veículo foi abordado no momento em que chegava à rodoviária de Barreiras. Durante a fiscalização, o homem apresentou um documento de identificação falso.

Porém, sua real identidade foi confirmada após uma verificação detalhada.

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Mandado de prisão

No momento, foi notado que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto, com validade até o ano de 2045.

Além disso, ele também foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Depois da prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Barreiras, juntamente dos materiais apreendidos, incluindo:

  • documento falso;
  • passagem de ônibus;
  • aparelho celular.

Assassinato teria sido ordenado por chefe de facção foragido

A família da vítima, Ricardo Abreu Barroso, informou à Polícia Civil, que havia sido ameaçada por uma liderança da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O líder da facção exigia que a família utilizasse sua influência política para reduzir a atuação da Polícia Militar na cidade.

A investigação aponta que o assassinato de Ricardo Abreu Barroso foi ordenado por Wesley Pereira Balbino, conhecido como "Guaxinim", responsável pelo tráfico de drogas na cidade.

Ele é considerado uma liderança do CV no Ceará, e está foragido no Rio de Janeiro, onde teria arquitetado o crime e recrutado os criminosos envolvidos na ação.

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Tags:

assassinato Facção criminosa prisão

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