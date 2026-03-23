Corpo de policial morto no Yanomami será levado para a Bahia

- Foto: Divulgação governo

O corpo do policial baiano Israel Serafim Santos, de 41 anos, que integrava a Força Nacional, será trasladado para a Bahia na madrugada desta terça-feira, 24,. Ele morreu após desaparecer durante uma operação na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

O transporte será feito por via aérea, com decolagem prevista de Boa Vista às 2h35. Inicialmente, o corpo será levado para Salvador e, em seguida, encaminhado para Morro do Chapéu, cidade onde o policial nasceu, na região da Chapada Diamantina. As informações foram divulgadas pela Casa de Governo.

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Servidor da Polícia Militar da Bahia desde 2011, Serafim fazia parte da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe), voltada a ações em áreas rurais e de maior complexidade. Nos últimos meses, estava atuando em Roraima, reforçando operações de combate ao garimpo ilegal dentro do território Yanomami.

Desaparecimento

O desaparecimento ocorreu na quinta-feira, 19, no rio Uraricaá, localizado na área da Estação Ecológica de Maracacá. Na ocasião, a equipe havia acabado de destruir um acampamento utilizado por garimpeiros ilegais.

O corpo foi encontrado na manhã de sábado, 21, a cerca de 300 metros do local onde ele havia sido visto pela última vez. O policial estava em uma região de corredeira e ainda portava todo o equipamento de trabalho, incluindo arma e farda.

Conhecido entre colegas como soldado Serafim, ele deixa dois filhos e uma companheira.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestou pesar pela morte do agente e prestou solidariedade à família. O texto também reforça o compromisso do Governo Federal em oferecer apoio aos familiares.

A Polícia Militar da Bahia também lamentou o ocorrido e destacou a trajetória do policial, marcada, segundo a corporação, por valores como lealdade, honra e dedicação ao serviço.