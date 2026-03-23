Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLICIAL DA FORÇA NACIONAL

Corpo de policial morto no Yanomami será levado para a Bahia

Israel morreu após desaparecer durante uma operação na Terra Indígena Yanomami, em Roraima

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/03/2026 - 22:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Corpo de policial morto no Yanomami será levado para a Bahia
-

O corpo do policial baiano Israel Serafim Santos, de 41 anos, que integrava a Força Nacional, será trasladado para a Bahia na madrugada desta terça-feira, 24,. Ele morreu após desaparecer durante uma operação na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

O transporte será feito por via aérea, com decolagem prevista de Boa Vista às 2h35. Inicialmente, o corpo será levado para Salvador e, em seguida, encaminhado para Morro do Chapéu, cidade onde o policial nasceu, na região da Chapada Diamantina. As informações foram divulgadas pela Casa de Governo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Servidor da Polícia Militar da Bahia desde 2011, Serafim fazia parte da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe), voltada a ações em áreas rurais e de maior complexidade. Nos últimos meses, estava atuando em Roraima, reforçando operações de combate ao garimpo ilegal dentro do território Yanomami.

Leia Também:

Ações penais contra facções disparam e expõem avanço do crime no país
Homem é torturado e assassinado a pauladas na Bahia
Mulher é agredida a pauladas após sofrer tentativa de estupro na Bahia

Desaparecimento

O desaparecimento ocorreu na quinta-feira, 19, no rio Uraricaá, localizado na área da Estação Ecológica de Maracacá. Na ocasião, a equipe havia acabado de destruir um acampamento utilizado por garimpeiros ilegais.

O corpo foi encontrado na manhã de sábado, 21, a cerca de 300 metros do local onde ele havia sido visto pela última vez. O policial estava em uma região de corredeira e ainda portava todo o equipamento de trabalho, incluindo arma e farda.

Conhecido entre colegas como soldado Serafim, ele deixa dois filhos e uma companheira.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestou pesar pela morte do agente e prestou solidariedade à família. O texto também reforça o compromisso do Governo Federal em oferecer apoio aos familiares.

A Polícia Militar da Bahia também lamentou o ocorrido e destacou a trajetória do policial, marcada, segundo a corporação, por valores como lealdade, honra e dedicação ao serviço.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia chapada diamantina Força Nacional garimpo ilegal Morro do Chapéu polícia militar Roraima Segurança Yanomami

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caso Thamires: rodoviário diz viver com medo e afirma temer perder o emprego

Play

Justiça por Thamires: multidão, protesto e cortejo marcam sepultamento em Salvador

Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

Play

Caso Thamiris: o que se sabe sobre o desaparecimento após 7 dias

x