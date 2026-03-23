EXECUÇÃO BRUTAL
Homem é torturado e assassinado a pauladas na Bahia
Polícia investiga se crime foi praticado por integrantes de facção criminosa
Por Andrêzza Moura
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Um homem identificado como Ronaldo da Silva Souza, 41 anos, foi torturado e morto a pauladas, na tarde desta segunda-feira, 23, na Rua José Carlos, no bairro São Pedro, na zona norte de Itabuna, no sul da Bahia.
Segundo informações preliminares, Ronaldo, que morava no bairro Vila Anália e era usuário de drogas, foi linchado no meio da rua na frente de populares.
A Polícia Civil investiga possível envolvimento de facções criminosas na execução. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.
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Até o momento, nenhum suspeito foi preso. As informações são Verdinho Itabuna.
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