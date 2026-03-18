Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LEI FELCA

ECA Digital: veja principais pontos do novo decreto que protege crianças na internet

Presidente Lula assinou decretos regulamentares nesta quarta, 18

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

18/03/2026 - 20:09 h | Atualizada em 18/03/2026 - 20:42

Siga o A TARDE no Google

Google icon
ECA Digital estabelece pontos de proteção para as crianças
ECA Digital estabelece pontos de proteção para as crianças -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quarta-feira, 18, três decretos que regulamentam o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (ECA Digital), conhecido como Lei Felca, que já havia sido sancionado em setembro do ano passado.

Os três decretos assinados estabelecem sete pontos que serão pilares para o funcionamento do ECA Digital, que tem como principal objetivo a prevenção ao acesso de crianças e adolescentes a conteúdos que venham ser considerados prejudiciais, a exemplo de jogos de azar e material pornográfico.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quais os decretos que foram assinados?

A regulamentação do ECA, com maiores detalhes sobre as regras, a criação de um centro de denúncias de possíveis crimes contra crianças na Polícia Federal, e a nova estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) são os decretos assinados pelo presidente Lula.

Decretos

  • Regulamentação do ECA, com maiores detalhes
  • Centro de denúncias na PF para apurar crimes contra a criança
  • Nova estruturação da ANPD

"Estamos colocando em vigor uma das legislações mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Damos um basta aos criminosos que ameaçam a integridade física e mental de crianças e adolescentes", afirmou o presidente Lula ao assinar os decretos.

Quais são os pontos do ECA Digital?

São sete pontos principais que estabelecem o ECA Digital. Entre os pilares previstos no texto, estão as práticas manipulativas, que apontam a obrigação das plataformas na adoção de medidas mais concretas, evitando a chamada 'dependência digital'.

Leia Também:

PEC garante controle estatal sobre petróleo e derivados no Brasil
Mais qualidade de vida: rodoviários pressionam por fim da escala 6x1
Ministro de Lula nega existência de base chinesa na Bahia

A verificação de idade com método confiável, a autorização de responsáveis das crianças que atuem como 'influencers mirins', a criação de um canal de denúncias de conteúdos ilegais, o Centro Nacional de Triagem de Notificações, também estão entre os pontos do estatuto.

O direcionamento de material publicitário para crianças nas plataformas digitais, assim como adaptações dos conteúdos disponíveis nas redes sociais, são outros pontos citados no ECA Digital.

Principais pontos destacados do ECA Digital

  • Práticas manipulativas
  • Influenciadores mirins
  • Verificação de idade por método confiável
  • Canal de denúncias de conteúdo ilegal
  • Fim da publicidade personalizada
  • Restrição de conteúdo em redes sociais
  • Bloqueio de apps de apostas ilegais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Eca Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
ECA Digital estabelece pontos de proteção para as crianças
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

ECA Digital estabelece pontos de proteção para as crianças
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

ECA Digital estabelece pontos de proteção para as crianças
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

ECA Digital estabelece pontos de proteção para as crianças
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

x