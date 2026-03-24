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SALVADOR

Motoristas fazem manifestação contra alta dos combustíveis em Salvador

Ato é motivado pela insatisfação com o valor do ICMS

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/03/2026 - 10:48 h | Atualizada em 24/03/2026 - 11:52

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Organização afirma que a manifestação é pacífica
Organização afirma que a manifestação é pacífica -

Motoristas e motociclistas de Salvador realizam uma paralisação nesta terça-feira, 24, em protesto contra o valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre os combustíveis.

Conforme divulgado, a mobilização estava prevista para começar às 10h, com concentração no Mix Mateus, na Avenida ACM, nas proximidades do antigo Hiper Bompreço do Iguatemi. A convocação foi feita pelo perfil no Instagram “ratosdapistassa”, que reúne profissionais do setor.

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Em vídeos divulgados no perfil, é possível observar uma grande concentração de veículos na Avenida Heitor Dias.

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Um post compartilhado por Ratosdapista (@ratosdapistassa)

O que motivou a paralisação

De acordo com os organizadores, o ato é motivado pela insatisfação com os preços dos combustíveis, considerados elevados. O grupo também critica a atuação dos órgãos de fiscalização e aponta que os valores praticados por postos impactam diretamente a renda de trabalhadores que dependem do transporte diário, como motoristas de aplicativo, motoboys e caminhoneiros.

A organização afirma que a manifestação será pacífica, sem incentivo a atos de violência ou prejuízos a terceiros. Ainda assim, há expectativa de impactos no trânsito, especialmente na região da Avenida ACM e em vias de grande circulação, como as avenidas Bonocô, Paralela e Juracy Magalhães.

Veja vídeos:

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Tags:

combustíveis ICMS paralisação

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