SALVADOR
Motoristas fazem manifestação contra alta dos combustíveis em Salvador
Ato é motivado pela insatisfação com o valor do ICMS
Por Victoria Isabel
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Motoristas e motociclistas de Salvador realizam uma paralisação nesta terça-feira, 24, em protesto contra o valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre os combustíveis.
Conforme divulgado, a mobilização estava prevista para começar às 10h, com concentração no Mix Mateus, na Avenida ACM, nas proximidades do antigo Hiper Bompreço do Iguatemi. A convocação foi feita pelo perfil no Instagram “ratosdapistassa”, que reúne profissionais do setor.
Em vídeos divulgados no perfil, é possível observar uma grande concentração de veículos na Avenida Heitor Dias.
O que motivou a paralisação
De acordo com os organizadores, o ato é motivado pela insatisfação com os preços dos combustíveis, considerados elevados. O grupo também critica a atuação dos órgãos de fiscalização e aponta que os valores praticados por postos impactam diretamente a renda de trabalhadores que dependem do transporte diário, como motoristas de aplicativo, motoboys e caminhoneiros.
A organização afirma que a manifestação será pacífica, sem incentivo a atos de violência ou prejuízos a terceiros. Ainda assim, há expectativa de impactos no trânsito, especialmente na região da Avenida ACM e em vias de grande circulação, como as avenidas Bonocô, Paralela e Juracy Magalhães.
Veja vídeos:
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