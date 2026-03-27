Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARTICULAÇÃO

Baiano é o favorito de Kassab para presidência da Câmara em 2027

Reeleição do atual presidente da Casa, Hugo Motta, enfreta resistência

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

27/03/2026 - 6:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Favorito de Kassab para assumir presidência da Câmara é Antônio Brito.
Favorito de Kassab para assumir presidência da Câmara é Antônio Brito. -

O resultado das eleições só será conhecido em outubro, mas as articulações de olho na presidência da Câmara dos Deputados já estão a todo vapor.

Informações obtidas pelo portal A TARDE indicam que a reeleição do atual presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não está encaminhada. Isso porque o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, se movimenta para que um membro do partido assuma o posto hoje ocupado por Motta.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme a apuração, Kassab já tem um favorito. Trata-se do baiano Antônio Brito, que em 2024 já tentou viabilizar uma candidatura ao cago na eleição na qual Motta saiu vitorioso, mas retirou seu nome.

A leitura em Brasília é de que o PSD vem forte para o pleito e pode eleger a maior bancada de deputados e senadores do Congresso, o que pode facilitar a conquista do comando da Casa Baixa.

Desistência

O atual líder do PSD na Câmara, Antônio Brito tinha o apoio do seu partido e também contava com a simpatia do presidente Lula (PT) para ser conduzido à presidência da Câmara dos Deputados.

Antes da entrada de Hugo Motta na disputa, Brito tinha como adversário um outro baiano: Elmar Nascimento (União Brasil), que também desistiu de concorrer.

Leia Também:

Antonio Brito é reeleito líder do PSD na Câmara dos Deputados
Antonio Brito: “Governo acertou” em revogar medida sobre Pix
Antonio Brito revela reunião com bancada petista por apoio na Câmara

Na época, em coletiva ao lado de Gilberto Kassab, Brito explicou que foi uma decisão majoritária da bancada a retirada da sua candidatura e apoio a Motta.

“Nós do PSD tínhamos um posicionamento de candidatura aceita pela Casa e bem aceita por todos os deputados e deputadas federais, mas houve o entendimento de algumas lideranças de migrarem para a candidatura do Hugo Mota e para que a gente pacificasse a situação da Casa, tanto eu quanto o Elmar, fizemos a retirada das nossas candidaturas no mesmo dia, entendendo que a Câmara precisa seguir com as pautas necessárias”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Antonio Brito Câmara dos Deputados Gilberto Kassab hugo motta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Favorito de Kassab para assumir presidência da Câmara é Antônio Brito.
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Favorito de Kassab para assumir presidência da Câmara é Antônio Brito.
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Favorito de Kassab para assumir presidência da Câmara é Antônio Brito.
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Favorito de Kassab para assumir presidência da Câmara é Antônio Brito.
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

x