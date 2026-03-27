Baiano é o favorito de Kassab para presidência da Câmara em 2027

Favorito de Kassab para assumir presidência da Câmara é Antônio Brito. - Foto: Reprodução Redes Sociais

O resultado das eleições só será conhecido em outubro, mas as articulações de olho na presidência da Câmara dos Deputados já estão a todo vapor.

Informações obtidas pelo portal A TARDE indicam que a reeleição do atual presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), não está encaminhada. Isso porque o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, se movimenta para que um membro do partido assuma o posto hoje ocupado por Motta.

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Ainda conforme a apuração, Kassab já tem um favorito. Trata-se do baiano Antônio Brito, que em 2024 já tentou viabilizar uma candidatura ao cago na eleição na qual Motta saiu vitorioso, mas retirou seu nome.

A leitura em Brasília é de que o PSD vem forte para o pleito e pode eleger a maior bancada de deputados e senadores do Congresso, o que pode facilitar a conquista do comando da Casa Baixa.

Desistência

O atual líder do PSD na Câmara, Antônio Brito tinha o apoio do seu partido e também contava com a simpatia do presidente Lula (PT) para ser conduzido à presidência da Câmara dos Deputados.

Antes da entrada de Hugo Motta na disputa, Brito tinha como adversário um outro baiano: Elmar Nascimento (União Brasil), que também desistiu de concorrer.

Na época, em coletiva ao lado de Gilberto Kassab, Brito explicou que foi uma decisão majoritária da bancada a retirada da sua candidatura e apoio a Motta.

“Nós do PSD tínhamos um posicionamento de candidatura aceita pela Casa e bem aceita por todos os deputados e deputadas federais, mas houve o entendimento de algumas lideranças de migrarem para a candidatura do Hugo Mota e para que a gente pacificasse a situação da Casa, tanto eu quanto o Elmar, fizemos a retirada das nossas candidaturas no mesmo dia, entendendo que a Câmara precisa seguir com as pautas necessárias”, afirmou.