Antonio Brito é reeleito líder do PSD na Câmara dos Deputados

Reeleição de Brito teve anuência de Kassab - Foto: Paulo Sérgio | Câmara dos Deputados

O deputado federal Antonio Brito foi reeleito líder do Partido Social Democrático (PSD) nesta sexta-feira, 31. A decisão foi referendada pela bancada da sigla, com apoio do presidente Gilberto Kassab.

Este será o quinto mandato consecutivo na função, que tem duração de um ano. Como líder, o pessedista fica responsável pela articulação política do partido e pela representação das demandas da bancada nas discussões e votações no plenário.

Caberá a Brito indicar nomes para os cargos da nova mesa diretora e nas comissões, assim como a Corregedoria-Geral da Câmara.