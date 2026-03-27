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ELEIÇÕES

Angelo Coronel cobra reciprocidade e destaca força no interior da Bahia

Senador diz que tem atuação em 406 municípios dos 417 existentes no estado

Rodrigo Tardio e Gabriela Araújo

Por Rodrigo Tardio e Gabriela Araújo

27/03/2026 - 13:23 h | Atualizada em 27/03/2026 - 13:44

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Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA)
Senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) -

Cauteloso, o senador Angelo Coronel (Republicanos) diz que espera reciprocidade dos aliados durante o período eleitoral, que será decidido no dia 4 de outubro.

Ao Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 27, o congressista destacou a sua atuação como municipalista para defender a sua capilaridade eleitoral. O senador marcou presença no Salão Sebrae, que acontece no Centro de Convenções de Salvador.

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“Dos 417 municípios, 406 municípios têm acesso ao meu mandato, com emenda e as pautas municipalistas e espero que eu venha tenha ter tempo e capacidade que Deus me ilumine”, disse o parlamentar.

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Coronel se prepara para iniciar uma agenda de pré-campanha no interior do estado após romper com o grupo governista e se aliar a base de oposição.

A mudança de Coronel foi anunciada ainda no início deste ano, após o agora republicano ter sido excluído da chapa majoritária para disputar um novo mandato no Senado.

Senador Angelo Coronel (Republicanos)
Senador Angelo Coronel (Republicanos) | Foto: Rodrigo Tardio | Ag. A TARDE

Por que Coronel foi para o Republicanos?

Desde que anunciou a saída do PSD, partido da base do governo estadual, Coronel recebeu convites de diferentes siglas, como Podemos e União Brasil.

Segundo ele, a decisão pelo Republicanos começou após um convite do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, feito ao seu filho, o deputado federal Diego Coronel.

As conversas avançaram com o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, e com o presidente estadual do partido, Márcio Marinho, até a definição pela filiação conjunta com os filhos.

Evento

O senador Angelo Coronel (Republicanos) participa do evento com um estande coordenado pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio (SETIC), por meio da superintendência de Indústria e Comércio.

O Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras é considerado uma vitrine das potencialidades dos municípios baianos, reunindo gestores, especialistas e investidores para discutir soluções que impulsionem o ambiente de negócios e o crescimento sustentável.

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Tags:

Angelo Coronel eleições Política

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