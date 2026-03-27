POLÍTICA
Mário Negromonte Jr. deixa comando do PP e faz mistério sobre novo partido
Saída foi comunicada ao presidente nacional, Ciro Nogueira
Por Gabriela Araújo
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O deputado federal Mário Negromonte Jr. está prestes a deixar o PP, após a sigla se tornar oposição aos governos Jerônimo Rodrigues e Luiz Inácio Lula, ambos do PT.
O destino político do parlamentar, contudo, ainda é incerto. Questionado pelo Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 27, sobre o assunto, o progressista fez mistério.
“Eu sou muito grato ao Partido Progressista. Acho que tudo na vida você tem que saber como sair e como entrar […] Até para construir algo novo, você precisa construir, falar com os amigos e agradecer”, disse o parlamentar, em Salvador.
Em seguida, ele disse: “Acho que ainda tem alguns dias aí para poder organizar isso. Eu ainda quero conversar com outras pessoas”.
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Mário Negromonte Jr. marcou presença em uma agenda institucional do governo da Bahia, no Parque de Exposições, na capital baiana.
Saída da presidência do PP na Bahia
A primeira sinalização da saída de Negromonte Jr da sigla deve-se a sua saída da presidência estadual do partido anunciada na última quinta-feira, 26. Com isso, o ex-deputado Cacá Leão passa a assumir o posto.
“Meu mandato vai até maio. Mas, o meu ciclo na presidência se encerrou. A gente deve está fazendo por esses dias a transmissão da presidência para o meu querido amigo Cacá Leão”, afirmou.
Segundo ele, a saída do comando estadual da sigla já foi comunicada ao presidente nacional do partido, Ciro Nogueira.
“Eu tive o cuidado de conversar com o presidente Ciro Nogueira e dizer que não ia continuar na presidência e agradecer por tudo”, declarou ele.
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