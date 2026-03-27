Mário Negromonte Jr. deixa comando do PP e faz mistério sobre novo partido

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Mário Negromonte Jr. articula saída do Progressistas - Foto: Gabriela Araújo | AG. A TARDE

O deputado federal Mário Negromonte Jr. está prestes a deixar o PP, após a sigla se tornar oposição aos governos Jerônimo Rodrigues e Luiz Inácio Lula, ambos do PT.

O destino político do parlamentar, contudo, ainda é incerto. Questionado pelo Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 27, sobre o assunto, o progressista fez mistério.

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“Eu sou muito grato ao Partido Progressista. Acho que tudo na vida você tem que saber como sair e como entrar […] Até para construir algo novo, você precisa construir, falar com os amigos e agradecer”, disse o parlamentar, em Salvador.

Em seguida, ele disse: “Acho que ainda tem alguns dias aí para poder organizar isso. Eu ainda quero conversar com outras pessoas”.

Mário Negromonte Jr. marcou presença em uma agenda institucional do governo da Bahia, no Parque de Exposições, na capital baiana.

Saída da presidência do PP na Bahia

A primeira sinalização da saída de Negromonte Jr da sigla deve-se a sua saída da presidência estadual do partido anunciada na última quinta-feira, 26. Com isso, o ex-deputado Cacá Leão passa a assumir o posto.

“Meu mandato vai até maio. Mas, o meu ciclo na presidência se encerrou. A gente deve está fazendo por esses dias a transmissão da presidência para o meu querido amigo Cacá Leão”, afirmou.

Segundo ele, a saída do comando estadual da sigla já foi comunicada ao presidente nacional do partido, Ciro Nogueira.

“Eu tive o cuidado de conversar com o presidente Ciro Nogueira e dizer que não ia continuar na presidência e agradecer por tudo”, declarou ele.