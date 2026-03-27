Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Mário Negromonte Jr. deixa comando do PP e faz mistério sobre novo partido

Saída foi comunicada ao presidente nacional, Ciro Nogueira

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

27/03/2026 - 15:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mário Negromonte Jr. articula saída do Progressistas
Mário Negromonte Jr. articula saída do Progressistas -

O deputado federal Mário Negromonte Jr. está prestes a deixar o PP, após a sigla se tornar oposição aos governos Jerônimo Rodrigues e Luiz Inácio Lula, ambos do PT.

O destino político do parlamentar, contudo, ainda é incerto. Questionado pelo Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 27, sobre o assunto, o progressista fez mistério.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu sou muito grato ao Partido Progressista. Acho que tudo na vida você tem que saber como sair e como entrar […] Até para construir algo novo, você precisa construir, falar com os amigos e agradecer”, disse o parlamentar, em Salvador.

Em seguida, ele disse: “Acho que ainda tem alguns dias aí para poder organizar isso. Eu ainda quero conversar com outras pessoas”.

Leia Também:

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista
Angelo Coronel cobra reciprocidade e destaca força no interior da Bahia
Deputado Leo Prates oficializa filiação ao Republicanos

Mário Negromonte Jr. marcou presença em uma agenda institucional do governo da Bahia, no Parque de Exposições, na capital baiana.

Saída da presidência do PP na Bahia

A primeira sinalização da saída de Negromonte Jr da sigla deve-se a sua saída da presidência estadual do partido anunciada na última quinta-feira, 26. Com isso, o ex-deputado Cacá Leão passa a assumir o posto.

“Meu mandato vai até maio. Mas, o meu ciclo na presidência se encerrou. A gente deve está fazendo por esses dias a transmissão da presidência para o meu querido amigo Cacá Leão”, afirmou.

Segundo ele, a saída do comando estadual da sigla já foi comunicada ao presidente nacional do partido, Ciro Nogueira.

“Eu tive o cuidado de conversar com o presidente Ciro Nogueira e dizer que não ia continuar na presidência e agradecer por tudo”, declarou ele.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deputado eleições Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mário Negromonte Jr. articula saída do Progressistas
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Mário Negromonte Jr. articula saída do Progressistas
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Mário Negromonte Jr. articula saída do Progressistas
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Mário Negromonte Jr. articula saída do Progressistas
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

x