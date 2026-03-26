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UNIÃO PROGRESSISTA

TSE toma decisão sobre federação União Brasil e PP

Aliança entre os partidos cria maior bancada na Câmara dos Deputados

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/03/2026 - 13:14 h

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União Progressista
União Progressista -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu aval para a criação da federação partidária formada pelo União Brasil-PP, batizada como União Progressista. Sendo assim, a aliança entre as legendas começa a valer para as eleições de outubro.

O sinal verde para oficialização foi dado pela ministra Estela Aranha nesta quinta-feira, 26. Segundo ela, a junção das siglas atende a “todos os requisitos formais”. No entanto, os demais membros do TSE determinaram ajustes no estatuto da aliança.

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Trechos conflitantes

Com isso, os partidos devem corrigir dois trechos:

  • um que pode permitir recondução infinita de dirigentes;
  • e outro que abre brecha para uma intervenção do comando nacional em direções locais sem ampla defesa.

Maior bancada da Câmara

A federação União Progressista transforma a sigla na maior bancada do Congresso Nacional, ficando da seguinte forma:

  • 103 deputados federais, a maior bancada da Câmara;
  • 12 senadores, a terceira maior do Senado;
  • e cerca de 1,3 mil prefeitos em todo o país, superando o PSD (877).

A aliança partidária fica atrás apenas do PL. 

Fundo partidário para eleições

Juntos, o União Brasil e PP devem ter direito a aproximadamente R$ 900 milhões do fundo público para financiamento de campanhas, conhecido como fundo eleitoral.

Repercussão

O novo presidente do PP na Bahia, Cacá Leão, comemorou a decisão da Corte eleitoral, a qual chamou de "grande notícia".

Já o deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União-MA) avaliou o momento como "histórico".

"Recebo com grande satisfação a notícia da aprovação da Federação União Progressista pelo TSE. Esse é um momento histórico que consolida a maior força política do país, unindo propósitos, ideias e lideranças em torno de um projeto sólido para o Brasil", disse o parlamentar.

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eleições pp TSE União Brasil

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