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ELEIÇÕES

PP troca comando na Bahia e sugere nova arrumação para eleições

Saiba quem é o novo presidente da sigla no estado

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/03/2026 - 7:11 h | Atualizada em 26/03/2026 - 9:51

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PP na Bahia tem novo comando (Cacá Leão, Ciro Nogueira e Zé Cocá)
PP na Bahia tem novo comando (Cacá Leão, Ciro Nogueira e Zé Cocá) -

O secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão, assumiu nesta quinta-feira, 26, a presidência do Progressistas (PP) na Bahia, cargo que era ocupado pelo deputado federal Mário Negromonte Júnior.

Cacá, que terá a missão de comandar o partido nas eleições de 2026, reforçou que o PP seguirá na oposição ao governo Jerônimo Rodrigues (PT).

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“Assumo com honra a responsabilidade de conduzir um partido que construiu minha trajetória. Agradeço a confiança do presidente nacional, senador Ciro Nogueira. Vamos trabalhar para atender aos anseios da população baiana, que clama por mudanças”, disse.

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Cacá deve deixar a Secretaria de Governo em abril para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

PP quer vaga na majoritária

O novo presidente do PP baiano também defendeu que o prefeito de Jequié, Zé Cocá, seja pré-candidato a vice-governador na chapa liderada por ACM Neto (União Brasil).

“Ao lado do União Brasil, por meio da Federação União Progressista, teremos a missão de reconstruir o protagonismo da Bahia nas próximas eleições e Zé trará esse peso político para a disputa”, disse.

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