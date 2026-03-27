Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Otto diz que PSD não faz pressão por lugar na chapa governista. - Foto: Gabriela Araújo / AG. A TARDE

O senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, deixou em aberto a possibilidade do partido ocupar uma vaga na chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em conversa com a imprensa na tarde desta sexta-feira, 27, durante solenidade no Parque de Exposições, que marcou o anúncio de um pacote de investimentos em diversas regiões da Bahia, Otto comentou sobre a chance do deputado estadual Niltinho - que deixou o PP e se filiou ao PSD - ser indicado para a vaga de vice.

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“Niltinho veio para ser deputado estadual. É uma questão difícil, que eu nunca me envolvi. Teve um período que pensavam em indicar o Diego Coronel, aí me consultaram, consultaram o Diego, ele não aceitou. Até o próprio líder do MDB, o Geddel Vera Lima, indicou Diego no lugar do Geraldinho. Eu não entendi direito, já que o Geraldo é do MDB. O PSD não está criando nenhum obstáculo, em nenhum momento criou nada para atrapalhar a base aliada”, iniciou Otto.

Na ocasião, o senador também foi questionado se a legenda tem interesse em indicar uma das suplências na composição governista. Ele não descartou o cenário.

“Depende, pode ser, pode não ser. Nós não temos nenhum tipo de pressão para indicar absolutamente nenhum dos mesmos. Nós temos bons quadros no PSD, deputado federal, estadual, prefeito, mas nós não estamos nessa de fazer pressão”, disse.

Oposição na pista

Do lado da oposição, o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), recebeu e aceitou o convite formal feito pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) para a vaga de vice em sua chapa, durante evento em Jequié.

A expectativa é de que a chapa da oposição seja apresentada na próxima segunda-feira, 30, em Feira de Santana.