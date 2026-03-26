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POLÍTICA

Lula rebate Flávio e compara Bolsonaro a carro desmanchado

Presidente sobe o tom contra adversários em agenda

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

26/03/2026 - 21:31 h

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Lula detona Jair Bolsonaro (PL) durante show
Lula detona Jair Bolsonaro (PL) durante show -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante agenda, nesta quinta-feira, 26, e comparou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a um carro "no desmanche".

Lula citou os ataques recentes de Flávio, pré-candidato ao Palácio do Planalto, que lhe comparou a um "Opala velho", e disse não se ofender com os comentários feitos pelo futuro adversário.

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O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por liderar a tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022, enfrenta problemas de saúde, sendo internado e tendo a concessão da prisão domiciliar aceita pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

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"Outro dia o filho do Bolsonaro [Flávio Bolsonaro] disse assim: o Lula é o Opala velho. Quando ele fala assim, eu não me ofendo. Porque eu tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava. Ele fala porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche. O Opala que ele conhece é o pai dele. Ele não sabe o que é o Opala turbinado", disparou Lula.

Postura de Flávio

Após a fala do presidente Lula, Flávio não se pronunciou nas redes sociais. O senador, no entanto, divulgou, pouco antes da declaração do adversário, um vídeo em que o petista faz declarações consideradas polêmicas.

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