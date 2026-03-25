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ELEIÇÕES 2026

Campanha de Flávio Bolsonaro faz aposta ousada para a Presidência

Projeção foi feita após desistência de Ratinho Júnior (PSD) para a disputa

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

25/03/2026 - 8:30 h

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Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -

O núcleo duro da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República acredita que o senador tem chances de vencer o pleito ainda no primeiro turno. O otimismo do grupo ocorre após a decisão do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), em desistir da corrida ao Planalto.

Segundo os cálculos do parlamentar e de aliados, os outros dois nomes do PSD ainda na disputa, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, não teriam a mesma força para tirar votos tanto de Flávio Bolsonaro como do presidente Lula (PT), ao contrário de Ratinho Júnior.

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Voto útil

Para esta ala da campanha de Flávio Bolsonaro, Eduardo Leite conseguiria tirar alguns votos do petista, mas não teria o mesmo êxito dentro da "bolha" de Flávio Bolsonaro. O cenário oposto ocorreria com o governador de Goiás. Além disso, eles acreditam que nem Caiado nem Leite chegariam a algo em torno de 10% dos votos.

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Por isso, os aliados de Flávio acreditam ser possível imaginar que, na véspera do primeiro turno, Flávio — se estivesse em vantagem numérica em relação a Lula — poderia atrair o chamado "voto útil" dos candidatos de centro-direita.

Zema na vice

Outro nome que poderia ficar "pelo caminho" seria o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). No caso dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já teria feito acenos para que o gestor seja vice na chapa de Flávio.

Desta forma, a eleição de outubro ficaria marcada por uma disputa mais concentrada entre Lula e Flávio.

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Tags:

eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula Ratinho Júnior

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