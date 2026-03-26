Wagner e Rui Costa anunciam novo campus do IFBA em Itabuna

Conjunto de investimentos visa descentralizar serviços de alta complexidade - Foto: Paula Fróes | JW

O fortalecimento das redes públicas de ensino e saúde no Sul da Bahia deu um passo decisivo nesta quinta-feira, 26. Em agenda conjunta no município de Itabuna, o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, assinaram a ordem de serviço para a construção do novo campus do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e entregaram equipamentos de alta complexidade para o Hospital Manoel Novaes.

Com um aporte de R$ 25 milhões, o novo campus do IFBA vai ter estrutura para comportar até 1.200 alunos, oferecendo cursos técnicos e qualificação profissional. A unidade faz parte da estratégia do governo federal de construir 100 novos institutos pelo país, sendo oito deles em solo baiano.

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Para o senador Jaques Wagner, a obra é um reflexo direto das diretrizes aprovadas nesta quarta-feira, 25, no Senado, dentro do novo Plano Nacional de Educação (PNE).

“Este plano foi construído a partir da base, com a participação de educadores em conferências municipais e estaduais. Ele projeta o futuro da nossa educação pelos próximos 10 anos, e os Institutos Federais são peças centrais dessa engrenagem”, afirmou o parlamentar.

Tratamento oncológico

Além da educação, a comitiva visitou o Hospital Manoel Novaes para oficializar a entrega de um novo Acelerador Linear. O equipamento é essencial para o setor de radioterapia, permitindo tratamentos contra o câncer mais precisos e eficazes para os pacientes da região.

Na mesma ocasião, foi entregue uma nova ambulância para o SAMU 192, visando otimizar o tempo de resposta em atendimentos de urgência. De acordo com as autoridades, o conjunto de investimentos visa descentralizar os serviços de alta complexidade, garantindo que o cidadão do interior baiano tenha acesso a atendimento de ponta sem precisar se deslocar para a capital.