POLÍTICA
STF forma maioria para derrubar CPMI do INSS
Decisão barra liminar do ministro André Mendonça
Por Cássio Moreira
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O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira, 26, para derrubar a liminar de André Mendonça, ministro da Corte, que prorrogava os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que tem investigado questões ligadas ao Banco Master.
Votos
Até o momento, seis ministros votaram pela derrubada da CPMI, enquanto Luiz Fux e André Mendonça, autor da liminar que garantia a extensão do colegiado, votaram contra.
Os ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin são os únicos que ainda não depositaram seus votos.
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Ministros que votaram a favor da derrubada:
- Flávio Dino;
- Alexandre de Moraes;
- Cristiano Zanin;
- Nunes Marques;
- Dias Toffoli;
- Cármen Lúcia.
Entenda a decisão
Na última segunda-feira, 23, o ministro André Mendonça autorizou, por meio de uma liminar, a prorrogação da CPMI, que tem prazo para ser encerrada no próximo sábado, 28.
Nesta quinta, 26, ao votar pela manutenção da decisão, Mendonça citou possíveis obstáculos que justificam a prorrogação do colegiado.
"Se criam obstáculos de impedimentos, de leituras de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo e depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPMI do NSS, um caso que envolve roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade", afirmou.
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