Jerônimo garante obras em Jequié mesmo com ida de Zé Cocá para oposição

Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues. - Foto: Reprodução/Flickr

O governador Jerônimo Rodrigues garantiu que os projetos que estão previstos para Jequié, no sudoeste da Bahia, serão executados. A declaração foi feita na tarde desta quinta-feira, 26, mesmo dia em que o prefeito da Cidade Sol, Zé Cocá (PP), confirmou sua ida para a oposição.

Na ocasião, ele também falou sobre o posicionamento do prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), com quem se aproximou nos últimos meses. Ronaldo ainda não anuciou apoio formal a nenhuma candidatura ao Governo da Bahia.

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“Nenhum dos dois votou em mim, então não havia essa expectativa de que viriam comigo. Eu fiz as agendas institucionais em Feira de Santana e continuarei fazendo. Em Jequié nós temos obras importantes que inclusive estão sendo concluídos os projetos para que a gente possa em breve ir lá anunciar uma licitação, anunciar ordem de serviço. Então a minha agenda não vai mudar por conta disso, não há nada de mágoa porque não tinha expectativa de que viriam”, afirmou o governador.

Jerônimo entregou modernização do Colégio Estadual Raphael Serravalle, na Pituba, e fez a entrega simbólica de computadores por meio do programa Escola Conectada.

Zé Cocá na vice

Nesta quinta, Zé Cocá recebeu e aceitou o convite formal feito pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) para a vaga de vice em sua chapa, durante evento em Jequié.

A expectativa é de que a chapa da oposição seja apresentada na próxima segunda-feira, 30, em Feira de Santana.