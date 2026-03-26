COMPROMISSOS MANTIDOS
Jerônimo garante obras em Jequié mesmo com ida de Zé Cocá para oposição
Goverandor também citou relação com o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo
Por Loren Beatriz e Anderson Ramos
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O governador Jerônimo Rodrigues garantiu que os projetos que estão previstos para Jequié, no sudoeste da Bahia, serão executados. A declaração foi feita na tarde desta quinta-feira, 26, mesmo dia em que o prefeito da Cidade Sol, Zé Cocá (PP), confirmou sua ida para a oposição.
Na ocasião, ele também falou sobre o posicionamento do prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), com quem se aproximou nos últimos meses. Ronaldo ainda não anuciou apoio formal a nenhuma candidatura ao Governo da Bahia.
“Nenhum dos dois votou em mim, então não havia essa expectativa de que viriam comigo. Eu fiz as agendas institucionais em Feira de Santana e continuarei fazendo. Em Jequié nós temos obras importantes que inclusive estão sendo concluídos os projetos para que a gente possa em breve ir lá anunciar uma licitação, anunciar ordem de serviço. Então a minha agenda não vai mudar por conta disso, não há nada de mágoa porque não tinha expectativa de que viriam”, afirmou o governador.
Jerônimo entregou modernização do Colégio Estadual Raphael Serravalle, na Pituba, e fez a entrega simbólica de computadores por meio do programa Escola Conectada.
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Zé Cocá na vice
Nesta quinta, Zé Cocá recebeu e aceitou o convite formal feito pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) para a vaga de vice em sua chapa, durante evento em Jequié.
A expectativa é de que a chapa da oposição seja apresentada na próxima segunda-feira, 30, em Feira de Santana.
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