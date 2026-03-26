Bolsonaro deve começar a cumprir prisão domiciliar nesta sexta

Siga o A TARDE no Google

Ex-presidente Bolsonaro segue na UTI do Hospital DF Star. - Foto: Agência Brasil/ Fabio Rodrigues Pozzebom

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ter alta do Hospital DF Star nesta sexta-feira, 27. A previsão foi confirmada pelo boletim médico divulgado nesta quinta, 26.

Na quarta-feira (25), o médico cardiologista Brasil Caiado, que acompanha Bolsonaro, disse que a alta hospitalar do ex-presidente estava programada para amanhã. Segundo ele, Bolsonaro apresenta um quadro "estável".

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até a última terça-feira, 24, o ex-presidente seguia internado, sem previsão de alta, de acordo com os boletins médicos divulgados pela unidade de saúde.

Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março após passar mal na Papudinha, onde cumpre os 27 anos de prisão por tentativa de golpe de estado. Ele foi diagnosticado com pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração, causada pela aspiração de líquido do estômago.

Veja o comunicado do hospital

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no hospital DF Star, após diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. No momento encontra-se sem sinais de infecção aguda, com boa evolução clínica. Deverá permanecer em vigilância clínica pelas próximas 24 horas, com previsão de alta hospitalar no dia 27 de março.

Prisão domiciliar

A provável alta de Jair Bolsonaro ocorre poucos dias depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter autorizado o ex-presidente a cumprir prisão domiciliar humanitária temporária, inicialmente por 90 dias, a partir da alta médica.