Justiça determina extradição de Carla Zambelli da Itália

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Carla Zambelli perdeu mandato - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Carla Zambelli está mais próxima de voltar ao Brasil. A Justiça da Itália determinou, nesta quinta-feira, 26, a extradição da ex-deputada federal, após decisão da Corte de Apelação do país europeu.

Ainda cabe recurso da decisão no âmbito judicial, antes de o assunto ser levado para a decisão final do governo italiano, que não tem prazo para dar uma resposta definitiva.

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O processo julgado em Roma, capital da Itália, julga um pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para que Zambelli, presa após pedido da Interpol no país europeu, seja devolvida à Justiça brasileira.

Histórico

Zambelli deixou o Brasil em maio do ano passado. Antes de chegar ao país europeu, ela também passou pelos Estados Unidos. De lá, publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando que era vítima de perseguição política e que ainda pretendia provar sua inocência.

Como fugiu do país após uma condenação do Supremo, ela é considerada foragida da justiça brasileira. Por isso, a Corte formalizou um pedido de extradição, assinado pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. O documento foi encaminhado pelo governo brasileiro a autoridades italianas.

Em julho do ano passado, o governo confirmou a prisão de Zambelli. Ela estava na lista vermelha da Interpol e foi detida por forças de segurança do país europeu.

Próximos passos

Com a decisão da justiça italiana, o próximo passo é a análise do processo pelo Ministério da Justiça do país, a quem cabe liberar formalmente a extradição.

Após a análise do órgão, as autoridades italianas comunicam oficialmente o governo brasileiro. A partir daí, a Polícia Federal (PF) fica responsável por organizar a logística da transferência, já que cabe ao Brasil buscar a extraditanda.

Durante todo o procedimento, Zambelli permanecerá presa.

Como será o retorno

Zambelli será trazida ao Brasil sob escolta policial e ficará presa conforme definição do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

A expectativa é de que a ex-deputada seja detida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, também conhecida como Colmeia.

Zambelli está presa na Itália desde julho. Ela foi condenada pelo STF a mais de 15 anos de prisão, considerando duas condenações, além de inelegibilidade e da perda do mandato e dos direitos políticos.