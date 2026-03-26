Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERTO DA VOLTA

Justiça determina extradição de Carla Zambelli da Itália

Autorização foi dada pela Corte de Apelação nesta quinta-feira, 26

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/03/2026 - 11:57 h | Atualizada em 26/03/2026 - 12:21

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carla Zambelli perdeu mandato
Carla Zambelli perdeu mandato -

Carla Zambelli está mais próxima de voltar ao Brasil. A Justiça da Itália determinou, nesta quinta-feira, 26, a extradição da ex-deputada federal, após decisão da Corte de Apelação do país europeu.

Ainda cabe recurso da decisão no âmbito judicial, antes de o assunto ser levado para a decisão final do governo italiano, que não tem prazo para dar uma resposta definitiva.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O processo julgado em Roma, capital da Itália, julga um pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para que Zambelli, presa após pedido da Interpol no país europeu, seja devolvida à Justiça brasileira.

Leia Também:

Moraes arquiva inquérito contra Carla Zambelli por obstrução
Itália define prazo final para decisão sobre extradição de Zambelli
Justiça italiana conclui audiência de extradição de Carla Zambelli
Zambelli vai a nova audiência na Itália e exige troca de juízes

Histórico

Zambelli deixou o Brasil em maio do ano passado. Antes de chegar ao país europeu, ela também passou pelos Estados Unidos. De lá, publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando que era vítima de perseguição política e que ainda pretendia provar sua inocência.

Como fugiu do país após uma condenação do Supremo, ela é considerada foragida da justiça brasileira. Por isso, a Corte formalizou um pedido de extradição, assinado pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. O documento foi encaminhado pelo governo brasileiro a autoridades italianas.

Em julho do ano passado, o governo confirmou a prisão de Zambelli. Ela estava na lista vermelha da Interpol e foi detida por forças de segurança do país europeu.

Próximos passos

Com a decisão da justiça italiana, o próximo passo é a análise do processo pelo Ministério da Justiça do país, a quem cabe liberar formalmente a extradição.

Após a análise do órgão, as autoridades italianas comunicam oficialmente o governo brasileiro. A partir daí, a Polícia Federal (PF) fica responsável por organizar a logística da transferência, já que cabe ao Brasil buscar a extraditanda.

Durante todo o procedimento, Zambelli permanecerá presa.

Como será o retorno

Zambelli será trazida ao Brasil sob escolta policial e ficará presa conforme definição do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

A expectativa é de que a ex-deputada seja detida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, também conhecida como Colmeia.

Zambelli está presa na Itália desde julho. Ela foi condenada pelo STF a mais de 15 anos de prisão, considerando duas condenações, além de inelegibilidade e da perda do mandato e dos direitos políticos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carla Zambelli Itália STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carla Zambelli perdeu mandato
Play

Em meio a impasse, Otto não descarta o PSD na chapa governista

Carla Zambelli perdeu mandato
Play

Dancinhas e pai na UTI: por que postura de Flávio Bolsonaro virou alvo de críticas

Carla Zambelli perdeu mandato
Play

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Carla Zambelli perdeu mandato
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

x