JUSTIÇA

Moraes arquiva inquérito contra Carla Zambelli por obstrução

O inquérito apurava se Zambelli teria tentado coagir e obstruir a Justiça enquanto estava foragida na Itália

Carla Melo

Por Carla Melo

18/02/2026 - 17:22 h

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou o inquérito contra a ex-deputada federal Carla Zambelli (PL) por coação e obstrução. O parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) tramitava na Corte.

“Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário, sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (…) Diante do exposto, acolho a manifestação da PGR e defiro o arquivamento desta investigação”, determinou Moraes.

O inquérito apurava se Zambelli teria tentado coagir e obstruir a Justiça enquanto estava foragida na Itália. No seu parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet entendeu que as atitudes da brasileira no exterior não passaram do “campo da retórica”, sem qualquer efeito prático nos processos do STF.

A prisão e a eminente extradição de Zambelli foi um dos motivos do pedido de Gonet.

“Uma vez esgotadas as diligências complementares, não se vislumbram elementos aptos a embasar o início do processo penal, tampouco linha inquisitorial voltada à obtenção desses elementos. A manifestação é pelo arquivamento do feito, diante da insuficiência de evidências quanto à materialidade delitiva e em razão do exaurimento de hipótese investigatória idônea, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal”, disse a PGR.

Zambelli deixou o Brasil em 3 de junho de 2025, logo após ser condenada pela Primeira Turma do STF a dez anos de reclusão por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Alexandre de Moraes Carla Zambelli coação e obstrução inquérito arquivado Processo Penal STF

x