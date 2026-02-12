Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Justiça italiana conclui audiência de extradição de Carla Zambelli

Decisão pode ser comunicada oficialmente a qualquer momento

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 16:36 h

Ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) -

O Tribunal de Apelação de Roma encerrou, nesta quinta-feira, 12, a audiência que definirá o futuro da ex-deputada federal Carla Zambelli. Presa na Itália desde 29 de julho de 2025, a parlamentar aguarda a decisão final sobre o pedido de extradição formulado pelo governo brasileiro para que ela cumpra suas penas no país.

A sessão marca o fim de um longo processo de idas e vindas jurídicas, após sucessivos adiamentos solicitados pela defesa desde novembro do ano passado. Zambelli, que possui cidadania italiana, tenta evitar o retorno ao Brasil alegando falta de garantias fundamentais, enquanto as autoridades brasileiras sustentam que os crimes são de natureza comum e não política.

Leia Também:

Zambelli vai a nova audiência na Itália e exige troca de juízes
Justiça da Itália toma decisão sobre extradição de Carla Zambelli
Zambelli troca de cela após apanhar na cadeia
Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal

A decisão pode ser comunicada oficialmente a qualquer momento, nos próximos dias. Se a extradição for negada, Zambelli poderá cumprir a pena em território italiano, conforme previsto em tratados internacionais, ou aguardar o julgamento de recursos em liberdade vigiada, dependendo das leis locais.

O peso das condenações no STF

A ex-deputada possui duas sentenças definitivas que somam mais de 15 anos de reclusão:

  • Caso Hacker (10 anos): Condenada por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica, em parceria com Walter Delgatti Neto. A acusação aponta a inserção de um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.
  • Episódio da Arma (5 anos e 3 meses): Condenada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal após perseguir um homem com arma em punho nas vésperas das eleições de 2022, em São Paulo.

Além da privação de liberdade, o STF impôs uma multa pesada, corrigida monetariamente, que ultrapassa os 400 salários-mínimos.

O processo de extradição

O Tribunal de Roma agora entrará em fase de deliberação. Caso a extradição seja autorizada, o Ministério da Justiça da Itália ainda precisará dar a palavra final administrativa antes que a ex-parlamentar seja entregue à Polícia Federal brasileira.

Tags:

Carla Zambelli Itália STF

