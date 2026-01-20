Justiça da Itália toma decisão sobre extradição de Carla Zambelli

Ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) - Foto: Reprodução/TV Câmara

A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pode ter sua extradição determinada pela Justiça da Itália nesta terça-feira, 20, após duas audiências adiadas.

A liberal foi presa no país europeu em julho do ano passado após fugir do país para evitar a condenação de 10 anos de reclusão, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por participar da invasão, junto ao hacker Walter Delgatti, dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ela renunciou ao mandato no dia 14 de dezembro, três dias depois do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter determinado a perda imediata do seu mandato.

Cerco se fechando

O entendimento de quem acompanha o caso de perto, pelo governo federal, é que o “cerco está se fechando”. Conforme o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, autoridades avaliam que, além de todos os documentos terem sido entregues referentes as condições carcerárias no Brasil, foram dadas garantias das condições na prisão e encaminhados os dados referentes à segunda condenação da ex-deputada.

Além disso, esses mesmos interlocutores consideram que a alegação de perseguição política não faz sentido e a questão de saúde da ex-parlamentar deixou de ser relevante.

Decisão pode não sair hoje

Mesmo com este cenário considerado favorável, a Corte de Apelação italiana pode não proferir a decisão hoje. Isso porque em outras ocasiões, a audiência foi suspensa para informar a decisão em até 24 horas, por escrito ou até mesmo chamando os advogados para comunicá-los.

Onde Zambelli cumprirá pena no Brasil?

Segundo o governo, Zambelli vai cumprir a pena na Penitenciária Feminina do DF, conhecida como Colmeia. O relatório cita que a unidade possui estrutura interna organizada por alas distintas, "garantindo a adequada separação de perfis e o atendimento das necessidades específicas das mulheres privadas de liberdade".