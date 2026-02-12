Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Itália define prazo final para decisão sobre extradição de Zambelli

Ex-deputada está presa desde julho de 2025 em Roma e foi condenada no Brasil em dois processos com trânsito em julgado

Luan Julião

Por Luan Julião

12/02/2026 - 18:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carla Zambelli
Carla Zambelli -

A definição sobre o futuro da ex-deputada federal Carla Zambelli na Itália deve sair até a próxima quarta-feira, 18. A Corte de Apelação de Roma concluiu nesta quinta-feira, 12, a etapa de julgamento do pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro.

Com a análise encerrada, os magistrados podem autorizar o envio da ex-parlamentar ao Brasil, rejeitar o pedido ou ainda solicitar documentação complementar antes de anunciar a decisão final. Durante a sessão, foram ouvidos tanto os advogados de defesa de Zambelli quanto o representante indicado pela Advocacia-Geral da União, Alessandro Gentiloni.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zambelli está presa desde julho de 2025 na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. A detenção ocorreu também a partir de solicitação das autoridades brasileiras.

Leia Também:

Homem agride cachorro com paralelepípedo na Bahia
Jovem sai de casa para vender moto e desaparece no interior da Bahia
PF quer dobrar número de contratações em concurso: veja a divisão de vagas

No Brasil, a ex-deputada foi condenada em dois processos com trânsito em julgado. Ela recebeu pena de 10 anos e 8 meses de prisão por ser apontada como autora intelectual da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em outro caso, foi sentenciada a 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, após perseguir um homem e apontar uma arma contra ele às vésperas das eleições de 2022.

O pedido de extradição começou a ser analisado na quarta-feira (11/2), depois de quatro adiamentos. Na terça-feira anterior, 10, a própria Corte de Apelação rejeitou uma solicitação da defesa que pretendia substituir os juízes responsáveis pelo caso. Os advogados alegaram haver “evidências de parcialidade” dos magistrados.

Caso a extradição seja autorizada, a defesa já informou que pretende recorrer à Corte Suprema di Cassazione, instância máxima do Judiciário italiano. Por outro lado, segundo os advogados, um promotor da Corte indicou que o Ministério Público italiano também deve apresentar recurso se o pedido for negado.

Fontes ligadas à defesa afirmaram à reportagem que há pouca expectativa de que a extradição seja rejeitada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carla Zambelli condenação judicial Corte de Apelação extradição Jair Bolsonaro Justiça Italiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carla Zambelli
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Carla Zambelli
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Carla Zambelli
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Carla Zambelli
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x