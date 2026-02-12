Itália define prazo final para decisão sobre extradição de Zambelli

Carla Zambelli - Foto: Lula Marques | EBC

A definição sobre o futuro da ex-deputada federal Carla Zambelli na Itália deve sair até a próxima quarta-feira, 18. A Corte de Apelação de Roma concluiu nesta quinta-feira, 12, a etapa de julgamento do pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro.

Com a análise encerrada, os magistrados podem autorizar o envio da ex-parlamentar ao Brasil, rejeitar o pedido ou ainda solicitar documentação complementar antes de anunciar a decisão final. Durante a sessão, foram ouvidos tanto os advogados de defesa de Zambelli quanto o representante indicado pela Advocacia-Geral da União, Alessandro Gentiloni.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zambelli está presa desde julho de 2025 na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. A detenção ocorreu também a partir de solicitação das autoridades brasileiras.

No Brasil, a ex-deputada foi condenada em dois processos com trânsito em julgado. Ela recebeu pena de 10 anos e 8 meses de prisão por ser apontada como autora intelectual da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em outro caso, foi sentenciada a 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, após perseguir um homem e apontar uma arma contra ele às vésperas das eleições de 2022.

O pedido de extradição começou a ser analisado na quarta-feira (11/2), depois de quatro adiamentos. Na terça-feira anterior, 10, a própria Corte de Apelação rejeitou uma solicitação da defesa que pretendia substituir os juízes responsáveis pelo caso. Os advogados alegaram haver “evidências de parcialidade” dos magistrados.

Caso a extradição seja autorizada, a defesa já informou que pretende recorrer à Corte Suprema di Cassazione, instância máxima do Judiciário italiano. Por outro lado, segundo os advogados, um promotor da Corte indicou que o Ministério Público italiano também deve apresentar recurso se o pedido for negado.

Fontes ligadas à defesa afirmaram à reportagem que há pouca expectativa de que a extradição seja rejeitada.